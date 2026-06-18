वनडे क्रिकेट में एक समय 300 रन का स्कोर सुरक्षित माना जाता था। मगर आज के दौर में 400 रन बनना आम बात नजर आने लगा है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में अभी तक कुल 31 बार टीमों ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। अगर विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो एक बार टीम ने 498 रन तक बना दिए थे और 500 रन के महारिकॉर्ड से बस 2 रन पीछे रह गई थी। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार 400 रन वनडे क्रिकेट में बनाए हैं।
अगर वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े टोटल की बात करें तो 498 रन भी बन चुके हैं। यानी वह दिन दूर नहीं है कि जब 400 न्यू नॉर्मल होगा जैसे आज 300 रन हो चुका है। वह समय भी आ सकता है जब टीमें 500 रन तक आसानी से पहुंचने लगेंगी। फिलहाल वर्तमान में वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड 498 रन है। आइए देखते हैं यह कब बना और किस टीम ने बनाया?
भारत के नाम है सबसे ज्यादा बार 400+ रन बनाने का रिकॉर्ड
- भारत: 8
- साउथ अफ्रीका: 8
- इंग्लैंड: 7
- ऑस्ट्रेलिया: 3
ये हैं ODI में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी टीम
|मैदान
|परिणाम
|मैच की तारीख
|इंग्लैंड
|498/4
|50.0
|9.96
|1
|बनाम नीदरलैंड
|एम्सटेलवीन
|जीते
|17 जून 2022
|इंग्लैंड
|481/6
|50.0
|9.62
|1
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|नॉटिंघम
|जीते
|19 जून 2018
|इंग्लैंड
|444/3
|50.0
|8.88
|1
|बनाम पाकिस्तान
|नॉटिंघम
|जीते
|30 अगस्त 2016
|श्रीलंका
|443/9
|50.0
|8.86
|1
|बनाम नीदरलैंड
|एम्सटेलवीन
|जीते
|4 जुलाई 2006
|दक्षिण अफ्रीका
|439/2
|50.0
|8.78
|1
|बनाम वेस्टइंडीज
|जोहान्सबर्ग
|जीते
|18 जनवरी 2015
|दक्षिण अफ्रीका
|438/9
|49.5
|8.78
|2
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|जोहान्सबर्ग
|जीते
|12 मार्च 2006
|दक्षिण अफ्रीका
|438/4
|50.0
|8.76
|1
|बनाम भारत
|वानखेड़े
|जीते
|25 अक्टूबर 2015
|ऑस्ट्रेलिया
|434/4
|50.0
|8.68
|1
|बनाम दक्षिण अफ्रीका
|जोहान्सबर्ग
|हारे
|12 मार्च 2006
|ऑस्ट्रेलिया
|431/2
|50.0
|8.62
|1
|बनाम दक्षिण अफ्रीका
|मैके
|जीते
|24 अगस्त 2025
|दक्षिण अफ्रीका
|428/5
|50.0
|8.56
|1
|बनाम श्रीलंका
|दिल्ली
|जीते
|7 अक्टूबर 2023
|दक्षिण अफ्रीका
|418/5
|50.0
|8.36
|1
|बनाम जिम्बाब्वे
|पॉचेफस्ट्रूम
|जीते
|20 सितंबर 2006
|भारत
|418/5
|50.0
|8.36
|1
|बनाम वेस्टइंडीज
|इंदौर
|जीते
|8 दिसंबर 2011
|इंग्लैंड
|418/6
|50.0
|8.36
|1
|बनाम वेस्टइंडीज
|सेंट जॉर्ज
|जीते
|27 फरवरी 2019
|ऑस्ट्रेलिया
|417/6
|50.0
|8.34
|1
|बनाम अफगानिस्तान
|वाका (W.A.C.A.)
|जीते
|4 मार्च 2015
|दक्षिण अफ्रीका
|416/5
|50.0
|8.32
|1
|बनाम ऑस्ट्रेलिया
|सेंचुरियन
|जीते
|15 सितंबर 2023
|भारत
|414/7
|50.0
|8.28
|1
|बनाम श्रीलंका
|राजकोट
|जीते
|15 दिसंबर 2009
|इंग्लैंड
|414/5
|50.0
|8.28
|1
|बनाम दक्षिण अफ्रीका
|साउथेम्प्टन
|जीते
|7 सितंबर 2025
|भारत
|413/5
|50.0
|8.26
|1
|बनाम बरमूडा
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|जीते
|19 मार्च 2007
|श्रीलंका
|411/8
|50.0
|8.22
|2
|बनाम भारत
|राजकोट
|हारे
|15 दिसंबर 2009
|दक्षिण अफ्रीका
|411/4
|50.0
|8.22
|1
|बनाम आयरलैंड
|कैनबरा
|जीते
|3 मार्च 2015
|भारत
|410/4
|50.0
|8.20
|1
|बनाम नीदरलैंड
|बेंगलुरु
|जीते
|12 नवंबर 2023
|भारत
|409/8
|50.0
|8.18
|1
|बनाम बांग्लादेश
|चट्टोग्राम
|जीते
|10 दिसंबर 2022
|दक्षिण अफ्रीका
|408/5
|50.0
|8.16
|1
|बनाम वेस्टइंडीज
|सिडनी
|जीते
|27 फरवरी 2015
|इंग्लैंड
|408/9
|50.0
|8.16
|1
|बनाम न्यूजीलैंड
|बर्मिंघम
|जीते
|9 जून 2015
|जिम्बाब्वे
|408/6
|50.0
|8.16
|1
|बनाम यू.एस.ए.
|हरारे
|जीते
|26 जून 2023
|भारत
|404/5
|50.0
|8.08
|1
|बनाम श्रीलंका
|ईडन गार्डन्स
|जीते
|13 नवंबर 2014
|भारत
|402
|49.5
|8.06
|1
|बनाम अफगानिस्तान
|लखनऊ
|जीते
|17 जून 2026
|न्यूजीलैंड
|402/2
|50.0
|8.04
|1
|बनाम आयरलैंड
|एबरडीन
|जीते
|1 जुलाई 2008
|भारत
|401/3
|50.0
|8.02
|1
|बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ग्वालियर
|जीते
|24 फरवरी 2010
|न्यूजीलैंड
|401/6
|50.0
|8.02
|1
|बनाम पाकिस्तान
|बेंगलुरु
|हारे
|4 नवंबर 2023
|इंग्लैंड
|400/8
|50.0
|8.00
|1
|बनाम वेस्टइंडीज
|बर्मिंघम
|जीते
|29 मई 2025
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