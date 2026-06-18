वनडे क्रिकेट में एक समय 300 रन का स्कोर सुरक्षित माना जाता था। मगर आज के दौर में 400 रन बनना आम बात नजर आने लगा है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में अभी तक कुल 31 बार टीमों ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। अगर विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो एक बार टीम ने 498 रन तक बना दिए थे और 500 रन के महारिकॉर्ड से बस 2 रन पीछे रह गई थी। भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा बार 400 रन वनडे क्रिकेट में बनाए हैं।

अगर वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े टोटल की बात करें तो 498 रन भी बन चुके हैं। यानी वह दिन दूर नहीं है कि जब 400 न्यू नॉर्मल होगा जैसे आज 300 रन हो चुका है। वह समय भी आ सकता है जब टीमें 500 रन तक आसानी से पहुंचने लगेंगी। फिलहाल वर्तमान में वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड 498 रन है। आइए देखते हैं यह कब बना और किस टीम ने बनाया?

भारत के नाम है सबसे ज्यादा बार 400+ रन बनाने का रिकॉर्ड

  • भारत: 8
  • साउथ अफ्रीका: 8
  • इंग्लैंड: 7
  • ऑस्ट्रेलिया: 3

ये हैं ODI में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट

टीमस्कोरओवररन रेटपारीविपक्षी टीममैदानपरिणाममैच की तारीख
इंग्लैंड498/450.09.961बनाम नीदरलैंडएम्सटेलवीनजीते17 जून 2022
इंग्लैंड481/650.09.621बनाम ऑस्ट्रेलियानॉटिंघमजीते19 जून 2018
इंग्लैंड444/350.08.881बनाम पाकिस्ताननॉटिंघमजीते30 अगस्त 2016
श्रीलंका443/950.08.861बनाम नीदरलैंडएम्सटेलवीनजीते4 जुलाई 2006
दक्षिण अफ्रीका439/250.08.781बनाम वेस्टइंडीजजोहान्सबर्गजीते18 जनवरी 2015
दक्षिण अफ्रीका438/949.58.782बनाम ऑस्ट्रेलियाजोहान्सबर्गजीते12 मार्च 2006
दक्षिण अफ्रीका438/450.08.761बनाम भारतवानखेड़ेजीते25 अक्टूबर 2015
ऑस्ट्रेलिया434/450.08.681बनाम दक्षिण अफ्रीकाजोहान्सबर्गहारे12 मार्च 2006
ऑस्ट्रेलिया431/250.08.621बनाम दक्षिण अफ्रीकामैकेजीते24 अगस्त 2025
दक्षिण अफ्रीका428/550.08.561बनाम श्रीलंकादिल्लीजीते7 अक्टूबर 2023
दक्षिण अफ्रीका418/550.08.361बनाम जिम्बाब्वेपॉचेफस्ट्रूमजीते20 सितंबर 2006
भारत418/550.08.361बनाम वेस्टइंडीजइंदौरजीते8 दिसंबर 2011
इंग्लैंड418/650.08.361बनाम वेस्टइंडीजसेंट जॉर्जजीते27 फरवरी 2019
ऑस्ट्रेलिया417/650.08.341बनाम अफगानिस्तानवाका (W.A.C.A.)जीते4 मार्च 2015
दक्षिण अफ्रीका416/550.08.321बनाम ऑस्ट्रेलियासेंचुरियनजीते15 सितंबर 2023
भारत414/750.08.281बनाम श्रीलंकाराजकोटजीते15 दिसंबर 2009
इंग्लैंड414/550.08.281बनाम दक्षिण अफ्रीकासाउथेम्प्टनजीते7 सितंबर 2025
भारत413/550.08.261बनाम बरमूडापोर्ट ऑफ स्पेनजीते19 मार्च 2007
श्रीलंका411/850.08.222बनाम भारतराजकोटहारे15 दिसंबर 2009
दक्षिण अफ्रीका411/450.08.221बनाम आयरलैंडकैनबराजीते3 मार्च 2015
भारत410/450.08.201बनाम नीदरलैंडबेंगलुरुजीते12 नवंबर 2023
भारत409/850.08.181बनाम बांग्लादेशचट्टोग्रामजीते10 दिसंबर 2022
दक्षिण अफ्रीका408/550.08.161बनाम वेस्टइंडीजसिडनीजीते27 फरवरी 2015
इंग्लैंड408/950.08.161बनाम न्यूजीलैंडबर्मिंघमजीते9 जून 2015
जिम्बाब्वे408/650.08.161बनाम यू.एस.ए.हरारेजीते26 जून 2023
भारत404/550.08.081बनाम श्रीलंकाईडन गार्डन्सजीते13 नवंबर 2014
भारत40249.58.061बनाम अफगानिस्तानलखनऊजीते17 जून 2026
न्यूजीलैंड402/250.08.041बनाम आयरलैंडएबरडीनजीते1 जुलाई 2008
भारत401/350.08.021बनाम दक्षिण अफ्रीकाग्वालियरजीते24 फरवरी 2010
न्यूजीलैंड401/650.08.021बनाम पाकिस्तानबेंगलुरुहारे4 नवंबर 2023
इंग्लैंड400/850.08.001बनाम वेस्टइंडीजबर्मिंघमजीते29 मई 2025

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