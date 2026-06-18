इंग्लैंड 498/4 50.0 9.96 1 बनाम नीदरलैंड एम्सटेलवीन जीते 17 जून 2022

इंग्लैंड 481/6 50.0 9.62 1 बनाम ऑस्ट्रेलिया नॉटिंघम जीते 19 जून 2018

इंग्लैंड 444/3 50.0 8.88 1 बनाम पाकिस्तान नॉटिंघम जीते 30 अगस्त 2016

श्रीलंका 443/9 50.0 8.86 1 बनाम नीदरलैंड एम्सटेलवीन जीते 4 जुलाई 2006

दक्षिण अफ्रीका 439/2 50.0 8.78 1 बनाम वेस्टइंडीज जोहान्सबर्ग जीते 18 जनवरी 2015

दक्षिण अफ्रीका 438/9 49.5 8.78 2 बनाम ऑस्ट्रेलिया जोहान्सबर्ग जीते 12 मार्च 2006

दक्षिण अफ्रीका 438/4 50.0 8.76 1 बनाम भारत वानखेड़े जीते 25 अक्टूबर 2015

ऑस्ट्रेलिया 434/4 50.0 8.68 1 बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग हारे 12 मार्च 2006

ऑस्ट्रेलिया 431/2 50.0 8.62 1 बनाम दक्षिण अफ्रीका मैके जीते 24 अगस्त 2025

दक्षिण अफ्रीका 428/5 50.0 8.56 1 बनाम श्रीलंका दिल्ली जीते 7 अक्टूबर 2023

दक्षिण अफ्रीका 418/5 50.0 8.36 1 बनाम जिम्बाब्वे पॉचेफस्ट्रूम जीते 20 सितंबर 2006

भारत 418/5 50.0 8.36 1 बनाम वेस्टइंडीज इंदौर जीते 8 दिसंबर 2011

इंग्लैंड 418/6 50.0 8.36 1 बनाम वेस्टइंडीज सेंट जॉर्ज जीते 27 फरवरी 2019

ऑस्ट्रेलिया 417/6 50.0 8.34 1 बनाम अफगानिस्तान वाका (W.A.C.A.) जीते 4 मार्च 2015

दक्षिण अफ्रीका 416/5 50.0 8.32 1 बनाम ऑस्ट्रेलिया सेंचुरियन जीते 15 सितंबर 2023

भारत 414/7 50.0 8.28 1 बनाम श्रीलंका राजकोट जीते 15 दिसंबर 2009

इंग्लैंड 414/5 50.0 8.28 1 बनाम दक्षिण अफ्रीका साउथेम्प्टन जीते 7 सितंबर 2025

भारत 413/5 50.0 8.26 1 बनाम बरमूडा पोर्ट ऑफ स्पेन जीते 19 मार्च 2007

श्रीलंका 411/8 50.0 8.22 2 बनाम भारत राजकोट हारे 15 दिसंबर 2009

दक्षिण अफ्रीका 411/4 50.0 8.22 1 बनाम आयरलैंड कैनबरा जीते 3 मार्च 2015

भारत 410/4 50.0 8.20 1 बनाम नीदरलैंड बेंगलुरु जीते 12 नवंबर 2023

भारत 409/8 50.0 8.18 1 बनाम बांग्लादेश चट्टोग्राम जीते 10 दिसंबर 2022

दक्षिण अफ्रीका 408/5 50.0 8.16 1 बनाम वेस्टइंडीज सिडनी जीते 27 फरवरी 2015

इंग्लैंड 408/9 50.0 8.16 1 बनाम न्यूजीलैंड बर्मिंघम जीते 9 जून 2015

जिम्बाब्वे 408/6 50.0 8.16 1 बनाम यू.एस.ए. हरारे जीते 26 जून 2023

भारत 404/5 50.0 8.08 1 बनाम श्रीलंका ईडन गार्डन्स जीते 13 नवंबर 2014

भारत 402 49.5 8.06 1 बनाम अफगानिस्तान लखनऊ जीते 17 जून 2026

न्यूजीलैंड 402/2 50.0 8.04 1 बनाम आयरलैंड एबरडीन जीते 1 जुलाई 2008

भारत 401/3 50.0 8.02 1 बनाम दक्षिण अफ्रीका ग्वालियर जीते 24 फरवरी 2010

न्यूजीलैंड 401/6 50.0 8.02 1 बनाम पाकिस्तान बेंगलुरु हारे 4 नवंबर 2023