क्या रविंद्र जडेजा बनेंगे एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, मुथैया मुरलीधरन से कितना पीछे है भारतीय गेंदबाज

रविंद्र जडेजा एशिया कप में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे ज्यादा विकेट लेने वाला कोई भी गेंदबाज अब क्रिकेट नहीं खेलता।

रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। (सोर्स- पीटीआई)

