न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार दोहरा शतक लगाया। विलियमसन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 251 रन बनाए। टेस्ट मैचों में यह उनका तीसरा दोहरा शतक है। विलियमसन ने तीनों दोहरे शतक तीन अलग-अलग टीमों के खिलाफ लगाया है। उनकी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन बनाने के बाद घोषित कर दी।

विलियमसन ने अपने करियर का 22वां शतक लगाया। विलियमसन 7वीं बार 150 रन के आंकड़े को छूने में कामयाब रहे। टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने पहला दोहरा शतक 3 जनवरी 2015 को श्रीलंका के खिलाफ वेलिंगटन में 242 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद 28 फरवरी 2019 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैमिल्टन में नाबाद 200 रन बनाए थे। अब हैमिल्टन में ही 251 रनों की पारी खेली है। संयोग की बात है कि तीनों दोहरे शतक उन्होंने अपने होमग्राउंड पर ही बनाए हैं।

Third double ton for Kane Williamson

His last double also came in Hamilton, back in 2019.

New Zealand have crossed the 400-run mark

How many will they get?#NZvWI pic.twitter.com/tbYvxPvYze

— ICC (@ICC) December 4, 2020