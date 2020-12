कायेल जेमिसन के पांच विकेट की मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के आठ विकेट महज 124 रन पर निकालकर दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को उसे फॉलोआन की कगार पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 460 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज को फॉलोआन से बचने के लिए अभी भी 136 रन और बनाने हैं। अब तक खेले पांच टेस्ट में जैमिसन ने दूसरी बार पांच विकेट लिए हैं। इसके अलावा वह एक अर्धशतक और दो बार 40 से अधिक रन बना चुके हैं।

उन्होंने वेस्टइंडीज के दो विकेट पहले ही ओवर में लगातार दो गेंदों पर लिए, लेकिन हैट्रिक लगाने से चूक गए जब अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील अंपायर ने खारिज कर दी। जेमिसन ने जर्मेन ब्लैकवुड और शमाराह ब्रूक्स के बीच पांचवें विकेट की 68 रन की साझेदारी भी तोड़ी। इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर (9 रन) और अलजारी जोसेफ को आउट करके अपने पांच विकेट पूरे किए। पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले ब्लैकवुड ने ही जेमीसन की हैट्रिक नहीं होने दी थी। उन्होंने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए।

Henry Nicholls’ career-best score

Neil Wagner’s onslaught

Jermaine Blackwood’s fightback

Kyle Jamieson’s five-for

Day of the second #NZvWI Test was quite eventful!

Report

— ICC (@ICC) December 12, 2020