न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। शुक्रवार (11 दिसंबर) को टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 84 ओवर में 6 विकेट पर 294 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने के समय हेनरी निकोल्स 117 और कायेल जेमिसन 1 रन बनाकर नाबाद थे। जेमिसन ने अपने करियर का छठा शतक लगाया। खास बात ये है कि वेलिंगटन के ग्राउंड पर यह कुल 100वां शतक है।

वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसने विकेटकीपर जोशुआ डी सिल्वा और चीमार होल्डर को टीम में पहली शामिल किया। कप्तान जेसन होल्डर का यह फैसला उस समय सही साबित हुआ जब शेनॉन गेब्रियल ने टॉम ब्लंडेल को 14 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर विंडीज को पहली सफलता दिलाई। चीमार होल्डर ने डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान टॉम लाथम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लाथम 27 रन ही बना सके। रॉस टेलर भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। उन्हें 9 रन के निजी स्कोर पर गेब्रियल ने डी सिल्वा के हाथों कैच कराया।

Henry Nicholls shines on the opening day of the Wellington Test with an unbeaten century

For West Indies, Shannon Gabriel finishes the day with three wickets.#NZvWI scorecard https://t.co/lhMysPsQlx pic.twitter.com/JvOAjP7b4p

