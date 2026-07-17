न्यूजीलैंड ने गुरुवार (17 जुलाई) को तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की टीम 37.1 ओवर में 140 रनों पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 141 रनों के लक्ष्य को 39.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 76.4 ओवर का खेल हुआ और 281 रन बने, लेकिन एक भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका। वेस्टइंडीज के कैसी कार्टी ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। इसके अलावा अकीम अगस्त और शिमरोन हेटमायर ने 26-26 रनों का योगदान दिया। कैरेबियाई टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए।

वेस्टइंडीज की पारी

ओपनर जॉन कैंपबेल 6 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। शाई होन ने 8, शरफेन रदरफोर्ड ने 4, कीमो पॉल ने 4, खारी पैरी ने 4, अल्जारी जोसेफ ने 7 और गुणाकेश मोती खाता नहीं खोल पाए। विटेल लॉज 1 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी की बात करें तो न्यूजीलैंड के जायडन लेनोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर ने 2-2 विकेट लिए। जैकब डफी ने 1 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों ने 20 से ज्यादा रन बनाए। टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा नाबाद 31 रनों की पारी खेली। मार्क चैपमैन 7 रन एकमात्र बल्लेबाज रहे, जो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। अन्य बल्लेबाजों की बात करें तो डेरिल मिचेल ने 28, हेनरी निकोलस ने 24, विल यंग ने 23 और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने नाबाद 22 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए विटेल लॉज ने 3 विकेट झटके। खारी पैरी को 1 विकेट मिला।

कार्डिफ में हार के बाद रोहित शर्मा पर क्या बोले भारतीय बैटिंग कोच

कार्डिफ वनडे में हार के बाद भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर चिंताओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अनुभवी ओपनर पर कोई दबाव नहीं था। पूरी खबर पढ़ें।