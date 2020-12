न्यूजीलैंड ने दो टेस्ट की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त देते हुए पारी और 134 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही किवी टीम ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब वेस्टइंडीज को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए 11 दिसंबर से वेलिंगटन में होने वाले टेस्ट मैच को जीतना होगा। विंडीज की बल्लेबाजी दोनों पारी में खराब रही। पहली पारी में टीम 138 रनों पर ढेर हो गई थी तो दूसरी पारी में 247 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी सात विकेट पर 519 रन बनाने के बाद घोषित की थी।

न्यूजीलैंड की टीम चौथी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ पारी के अंतर से जीती है। उसने 1999 में वेलिंगटन, 2013 में वेलिंगटन और 2017 में वेलिंगटन में पारी के अंतर से हराया था। पहली बार हैमिल्टन में उसे विंडीज के खिलाफ पारी के अंतर से जीती मिली है। वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में जर्मेन ब्लैकवुड ने शतक जड़ा। उनके अलावा अल्जारी जोसेफ ने करियर का अर्धशतक लगाया, लेकिन दोनों टीम को हार से नहीं बचा सके। एक समय वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 244 रन बना लिए थे। यहीं पर अल्जारी जोसेफ 86 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 4 रन के भीतर तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 247 के स्कोर पर टीम का 8वां, 9वां और 10वां विकेट गिरा।

Jermaine Blackwood goes to his second Test

His partnership with Joseph continues and is now worth #NZvWI SCORECARD https://t.co/5W5qK9wDQX pic.twitter.com/M3aOkowqTL

— ICC (@ICC) December 5, 2020