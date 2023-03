NZ vs SL: केन विलियमसन ने की विराट कोहली की बराबरी, हेनरी निकोलस के साथ मिल इतिहास भी रचा

हेनरी निकोल्स और केन विलियमसन के बीच 363 रन की साझेदारी हुई। दोनों के बीच एक से ज्यादा बार 300 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई है। इससे पहले न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाजी जोड़ी ने ऐसा नहीं किया।

केन विलियमसन ने लगातार तीसरा शतक जड़ा। (फोटो – ट्विटर)

न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने 215 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बराबरी कर ली। दोनों के टेस्ट क्रिकेट में 28 शतक हैं। उन्होंने हेनरी निकोलस के साथ 363 रन की साझेदारी करके इतिहास रचा। उन्होंने लगातार तीसरा शतक जड़कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। हेनरी निकोल्स 240 गेंद पर 200 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके और केन विलियमसन के बीच 363 रन की साझेदारी हुई। दोनों के बीच एक से ज्यादा बार 300 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई है। इससे पहले न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाजी जोड़ी ने ऐसा नहीं किया। दोनों ने किसी विकेट के लिए न्यूजीलैंड के लिए पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी भी की। केन विलियमसन का यह टेस्ट क्रिकेट में लगातार तीसरा शतक था। वह दूसरी बार ऐसा करने वाले एकमात्र कीवी खिलाड़ी भी बन गए। केन विलियमसन की टेस्ट क्रिकेट में छठी डबल सेंचुरी केन विलियमसन की टेस्ट क्रिकेट में यह छठी डबल सेंचुरी थी। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने के मामले में मार्वन अटापट्टू, वीरेंद्र सहवाग, जावेद मियांदाद, यूनिस खान, रिकी पोंटिंग की बराबरी की। टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक का रिकॉर्ड दिग्गज डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने अपने करियर का अंत 52 मैचों में 12 डबल सेंचुरी लगाई। Also Read ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने लिया संन्यास; मुश्किल समय पर संभाली कंगारुओं की कमान, इस विवाद के कारण लग गए किनारे न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 4 विकेट पर 580 रन बनाए केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स की पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 4 विकेट पर 580 रन बनाकर दूसरे दिन पारी घोषित की। टॉथ लाथम 21 और डेवोन कॉनवे 78 रन बनाकर आउट हुए। डेरिल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हुए। वही टॉम बलंडेल 17 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका की ओर से कसुन रजिथा ने 2 और धन्नज्य डी सिल्वा और प्रभात जयसूर्या ने 1-1 विकेट लिए।

