New Zealand vs South Africa: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 24वां लीग मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडन मार्करम की नाबाद अर्धशतकीय पारी और यानसेन के 4 विकेट के दम पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने लगातार अपने तीनों लीग मैच बैक-टू-बैक जीते और जीत की हैट्रिक भी पूरी की।

इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। प्रोटियाज को जीत के लिए 176 का टारगेट मिला और इस टीम ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाते हुए मैच को आसानी से जीत लिया। मार्करम ने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी कमाल किया। मार्को यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

साउथ अफ्रीका की पारी, मार्करम का अर्धशतक

डीकॉक 20 रन बनाकर आउट हुए जबकि एडन मार्करम ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। रियान रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस दोनों ने 21-21 रन की पारी खेली। मार्करम ने टीम के लिए 44 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी खेली जबकि डेविड मिलर 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए फर्ग्यूसन, नीशम और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की पारी, यानसेन ने लिए 4 विकेट

न्यूजीलैंड के बैटर टीम सिफर्ट 13 रन बनाकर आउट हुए जबकि फिन एलन ने 31 रन की पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 13 रन, ग्लेन फिलिप्स ने एक रन, मार्क चैपमैन ने 48 रन जबकि डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 4 रन पर विकेट गंवा दिया। जेम्स नीशन ने 15 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाए जबकि मैट हेनरी 9 रन पर नाबाद रहे। यानसेन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके जबकि लुंगी नगीडी, केशव महाराज और कार्बिन बोश ने एक-एक विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

Match Ended

ICC Men's T20 World Cup, 2026

New Zealand 
175/7 (20.0)

vs

South Africa  
178/3 (17.1)

Match Ended ( Day – Match 24 )
South Africa beat New Zealand by 7 wickets

22:42 (IST) 14 Feb 2026

मार्करम ने बतौर कप्तान लगाया T20 WC का सबसे तेज अर्धशतक, रोहित की बराबरी के साथ जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा

NZ vs SA: मार्करम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और वो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने साथ ही वो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्दशतक लगाने वाले तीसरे कप्तान भी बने। ...अधिक जानकारी
22:26 (IST) 14 Feb 2026

साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया

न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका ने मार्करम की नाबाद 86 रन की पारी साथ ही यानसेन के 4 विकेट की मदद से तीसरे लीग मैच में 7 विकेट से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। न्यूजीलैंड की ये इस सीजन में पहली हार भी रही।

22:15 (IST) 14 Feb 2026

साउथ अफ्रीका के 150 रन पूरे

साउथ अफ्रीका की टीम ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 162 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अब 24 गेंदों पर 14 रन की जरूरत है।

22:01 (IST) 14 Feb 2026

21:55 (IST) 14 Feb 2026
डेवाल्ड ब्रेविस 21 रन बनाकर आउट

डेवाल्ड ब्रेविस 21 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा। डेविड मिलर क्रीज पर आए हैं। 12 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं।

21:49 (IST) 14 Feb 2026

21:47 (IST) 14 Feb 2026

10 ओवर में बने 119 रन

साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 119 रन बना लिए हैं। अब जीत के लिए इस टीम को 60 गेंदों पर 57 रन बनाने हैं। प्रोटियाज को ज्यादा दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए।

21:37 (IST) 14 Feb 2026
रिकेल्टन आउट हुए

साउथ अफ्रीका ने दूसरा विकेट रियान रिकेल्टन के रूप में गिरा जिनका कैच डेरिल मिचेल ने 21 रन पर लपका। डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए हैं। 8 ओवर में 2 विकेट पर 106 रन बन चुके हैं।

21:33 (IST) 14 Feb 2026
NZ vs SA Live Score: मार्करम ने 19 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

एडन मार्करम ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। उन्होंने मैच के एकतरफा कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने 7 ओवर में एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। मार्करम ने साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक लगाया।

21:27 (IST) 14 Feb 2026

NZ vs SA Live Score: पावरप्ले में बने 83 रन

साउथ अफ्रीका काफी तेज बैटिंग कर रही है और पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में एक विकेट पर ही 83 रन बन चुके हैं। कीवी टीम बैकफुट पर है। प्रोटियाज को जीत के लिए 84 गेंदों पर 93 रन की जरूरत है।

21:18 (IST) 14 Feb 2026
NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का पहला विकेट गिरा

साउथ अफ्रीका का पहला विकेट डिकॉक के रूप में गिरा। उन्हें फर्ग्यूसन ने 20 रन पर बोल्ड कर दिया। 5 ओवर में एक विकेट पर 67 रन बन चुके हैं।

21:14 (IST) 14 Feb 2026

NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे

साउथ अफ्रीका ने 3 ओवर में ही 51 रन बना लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि डिकॉक और मार्करम मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं।

21:08 (IST) 14 Feb 2026

NZ vs SA Live Score: 2 ओवर में बने 31 रन

मार्करम और डिकॉक गजब की बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर में 31 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगे। कीवी टीम बैकफुट पर दिख रही है।

21:00 (IST) 14 Feb 2026

मार्करम ने लगाए बैक-टू-बैक चौके

मार्करम ने पहले ओवर में बैक-टू-बैक चौके लगाए साथ ही डिकॉक ने भी शानदार चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका ने जोरदार शुरुआत की और पहले ओवर में 13 रन बने।

20:45 (IST) 14 Feb 2026

साउथ अफ्रीका को मिला 176 का टारगेट

न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 176 रन बनाने हैं। चैपमैन ने कीवी टीम के लिए 48 रन की पारी खेली जबकि मार्को यानसेन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

20:33 (IST) 14 Feb 2026
कप्तान सैंटनर भी निपटे

कीवी कप्तान सैंटनर का बल्ला नहीं चला और वो 4 रन के स्कोर पर चलते बने। साउथ अफ्रीका की टीम ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं।

20:23 (IST) 14 Feb 2026
डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट

डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। 16 ओवर में 6 विकेट पर 143 रन बन चुके हैं।

20:19 (IST) 14 Feb 2026

20:15 (IST) 14 Feb 2026

चैपमैन 48 रन बनाकर आउट

मार्क चैपमैन शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 48 रन पर आउट हो गए। उन्हें यानसेन ने आउट किया। यानसेन ने 3 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं।

20:05 (IST) 14 Feb 2026
मिचेल-चैपमैन ने पारी को संभाला

डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया है। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 38 गेंदों पर 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। 13 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बन चुके हैं।

20:02 (IST) 14 Feb 2026

19:54 (IST) 14 Feb 2026

10 ओवर में बने 92 रन

न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन मौजूद हैं। 60 गेंदों पर खेल शेष है। कीवी टीम बड़े स्कोर तक जाना चाहेगी।

19:40 (IST) 14 Feb 2026

साउथ अफ्रीका को मिली चौथी सफलता

साउथ अफ्रीका की टीम को चौथ सफलता केशव महाराज ने दिलाई और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को एक रन पर आउट किया। न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में दिख रही है।

19:37 (IST) 14 Feb 2026

न्यूजीलैंड को लगा तीसरा झटका

न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा और तीसरा झटका एक ही ओवर में लगा। फिन एलन 31 रन बनाकर यानसेन का शिकार बने तो रचिन रविंद्र को भी उन्होंने 13 रन पर आउट कर दिया। 6 ओवर में 3 विकेट पर कीवी टीम ने 58 रन बनाए हैं।

19:28 (IST) 14 Feb 2026

न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे किए 50 रन

न्यूजीलैंड की टीम ने 5 ओवर में एक विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी रचिन रवींद्र के साथ फिन एलन मौजूद हैं। रचिन ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया।

19:18 (IST) 14 Feb 2026

टिम सीफर्ट को मार्को यानसेन ने पवेलियन भेजा

टिम सीफर्ट को मार्को यानसेन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 13 रन बनाए। फिन एलन 20 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 3.2 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बनाए।

19:16 (IST) 14 Feb 2026

फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया

न्यूजीलैंड ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 27 रन बनाए। फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया। टिम सीफर्ट 7 और फिन एलन 20 रन बनाकर क्रीज पर।

19:07 (IST) 14 Feb 2026

NZ vs SA LIVE Score: न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टिम सीफर्ट 6 और फिन एलन 1 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 1.1 ओवर में बगैर विकेट के 7 रन बनाए। सीफर्ट ने लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर चौके से खाता खोला।

18:46 (IST) 14 Feb 2026

New Zeland vs South Africa LIVE Score: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI

18:45 (IST) 14 Feb 2026

