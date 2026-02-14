New Zealand vs South Africa: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 24वां लीग मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडन मार्करम की नाबाद अर्धशतकीय पारी और यानसेन के 4 विकेट के दम पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने लगातार अपने तीनों लीग मैच बैक-टू-बैक जीते और जीत की हैट्रिक भी पूरी की।

इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। प्रोटियाज को जीत के लिए 176 का टारगेट मिला और इस टीम ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाते हुए मैच को आसानी से जीत लिया। मार्करम ने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी कमाल किया। मार्को यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

साउथ अफ्रीका की पारी, मार्करम का अर्धशतक

डीकॉक 20 रन बनाकर आउट हुए जबकि एडन मार्करम ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। रियान रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस दोनों ने 21-21 रन की पारी खेली। मार्करम ने टीम के लिए 44 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी खेली जबकि डेविड मिलर 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए फर्ग्यूसन, नीशम और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की पारी, यानसेन ने लिए 4 विकेट

न्यूजीलैंड के बैटर टीम सिफर्ट 13 रन बनाकर आउट हुए जबकि फिन एलन ने 31 रन की पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 13 रन, ग्लेन फिलिप्स ने एक रन, मार्क चैपमैन ने 48 रन जबकि डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 4 रन पर विकेट गंवा दिया। जेम्स नीशन ने 15 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाए जबकि मैट हेनरी 9 रन पर नाबाद रहे। यानसेन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके जबकि लुंगी नगीडी, केशव महाराज और कार्बिन बोश ने एक-एक विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 New Zealand

175/7 (20.0) vs South Africa

178/3 (17.1) Match Ended ( Day – Match 24 )

South Africa beat New Zealand by 7 wickets View Scorecard

