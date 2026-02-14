New Zealand vs South Africa: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 24वां लीग मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने कप्तान एडन मार्करम की नाबाद अर्धशतकीय पारी और यानसेन के 4 विकेट के दम पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने लगातार अपने तीनों लीग मैच बैक-टू-बैक जीते और जीत की हैट्रिक भी पूरी की।
इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। प्रोटियाज को जीत के लिए 176 का टारगेट मिला और इस टीम ने 17.1 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाते हुए मैच को आसानी से जीत लिया। मार्करम ने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का भी कमाल किया। मार्को यानसेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
साउथ अफ्रीका की पारी, मार्करम का अर्धशतक
डीकॉक 20 रन बनाकर आउट हुए जबकि एडन मार्करम ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। रियान रिकेल्टन और डेवाल्ड ब्रेविस दोनों ने 21-21 रन की पारी खेली। मार्करम ने टीम के लिए 44 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी खेली जबकि डेविड मिलर 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए फर्ग्यूसन, नीशम और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट लिए।
न्यूजीलैंड की पारी, यानसेन ने लिए 4 विकेट
न्यूजीलैंड के बैटर टीम सिफर्ट 13 रन बनाकर आउट हुए जबकि फिन एलन ने 31 रन की पारी खेली। रचिन रविंद्र ने 13 रन, ग्लेन फिलिप्स ने एक रन, मार्क चैपमैन ने 48 रन जबकि डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 4 रन पर विकेट गंवा दिया। जेम्स नीशन ने 15 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाए जबकि मैट हेनरी 9 रन पर नाबाद रहे। यानसेन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके जबकि लुंगी नगीडी, केशव महाराज और कार्बिन बोश ने एक-एक विकेट लिए।
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक की तरह की गेंदबाजी, भारतीय बल्लेबाजों को करवाई खास प्रैक्टिस
T20 World Cup: भारत के सामने पाकिस्तान कमजोर, वे कारण जिसकी वजह से सूर्यकुमार यादव की टीम है जीत की दावेदार
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी।
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
New Zealand
175/7 (20.0)
South Africa
178/3 (17.1)
Match Ended ( Day – Match 24 )
South Africa beat New Zealand by 7 wickets
मार्करम ने बतौर कप्तान लगाया T20 WC का सबसे तेज अर्धशतक, रोहित की बराबरी के साथ जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा
साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया
न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका ने मार्करम की नाबाद 86 रन की पारी साथ ही यानसेन के 4 विकेट की मदद से तीसरे लीग मैच में 7 विकेट से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। न्यूजीलैंड की ये इस सीजन में पहली हार भी रही।
साउथ अफ्रीका के 150 रन पूरे
साउथ अफ्रीका की टीम ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 162 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अब 24 गेंदों पर 14 रन की जरूरत है।
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी बॉलर उस्मान तारिक की तरह की गेंदबाजी, भारतीय बल्लेबाजों को करवाई खास प्रैक्टिस
डेवाल्ड ब्रेविस 21 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा। डेविड मिलर क्रीज पर आए हैं। 12 ओवर में 3 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं।
अभिषेक-इशान नहीं, पाकिस्तान के लिए सूर्यकुमार समेत 3 खिलाड़ी होंगे सबसे बड़ा खतरा; मोइन अली ने बताए नाम
10 ओवर में बने 119 रन
साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 119 रन बना लिए हैं। अब जीत के लिए इस टीम को 60 गेंदों पर 57 रन बनाने हैं। प्रोटियाज को ज्यादा दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए।
साउथ अफ्रीका ने दूसरा विकेट रियान रिकेल्टन के रूप में गिरा जिनका कैच डेरिल मिचेल ने 21 रन पर लपका। डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए हैं। 8 ओवर में 2 विकेट पर 106 रन बन चुके हैं।
एडन मार्करम ने 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। उन्होंने मैच के एकतरफा कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने 7 ओवर में एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। मार्करम ने साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक लगाया।
NZ vs SA Live Score: पावरप्ले में बने 83 रन
साउथ अफ्रीका काफी तेज बैटिंग कर रही है और पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में एक विकेट पर ही 83 रन बन चुके हैं। कीवी टीम बैकफुट पर है। प्रोटियाज को जीत के लिए 84 गेंदों पर 93 रन की जरूरत है।
साउथ अफ्रीका का पहला विकेट डिकॉक के रूप में गिरा। उन्हें फर्ग्यूसन ने 20 रन पर बोल्ड कर दिया। 5 ओवर में एक विकेट पर 67 रन बन चुके हैं।
NZ vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे
साउथ अफ्रीका ने 3 ओवर में ही 51 रन बना लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि डिकॉक और मार्करम मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं।
NZ vs SA Live Score: 2 ओवर में बने 31 रन
मार्करम और डिकॉक गजब की बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर में 31 रन बन चुके हैं। दूसरे ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगे। कीवी टीम बैकफुट पर दिख रही है।
मार्करम ने लगाए बैक-टू-बैक चौके
मार्करम ने पहले ओवर में बैक-टू-बैक चौके लगाए साथ ही डिकॉक ने भी शानदार चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका ने जोरदार शुरुआत की और पहले ओवर में 13 रन बने।
साउथ अफ्रीका को मिला 176 का टारगेट
न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 176 रन बनाने हैं। चैपमैन ने कीवी टीम के लिए 48 रन की पारी खेली जबकि मार्को यानसेन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
कीवी कप्तान सैंटनर का बल्ला नहीं चला और वो 4 रन के स्कोर पर चलते बने। साउथ अफ्रीका की टीम ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं।
डेरिल मिचेल 32 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का छठा विकेट गिरा। 16 ओवर में 6 विकेट पर 143 रन बन चुके हैं।
टी20 वर्ल्ड कप: भारत-पाकिस्तान मैच रद्द होने पर दोनों की होगी बल्ले-बल्ले, ग्रुप ए की 3 टीमें होंगी बाहर
चैपमैन 48 रन बनाकर आउट
मार्क चैपमैन शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 48 रन पर आउट हो गए। उन्हें यानसेन ने आउट किया। यानसेन ने 3 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं।
डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया है। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 38 गेंदों पर 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। 13 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बन चुके हैं।
IND vs PAK: भारत के खिलाफ 4 गेंदबाज के साथ उतरने की तैयारी में पाकिस्तान, शादाब, फहीम या नवाज का कट सकता है पत्ता
10 ओवर में बने 92 रन
न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन मौजूद हैं। 60 गेंदों पर खेल शेष है। कीवी टीम बड़े स्कोर तक जाना चाहेगी।
साउथ अफ्रीका को मिली चौथी सफलता
साउथ अफ्रीका की टीम को चौथ सफलता केशव महाराज ने दिलाई और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को एक रन पर आउट किया। न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में दिख रही है।
न्यूजीलैंड को लगा तीसरा झटका
न्यूजीलैंड की टीम को दूसरा और तीसरा झटका एक ही ओवर में लगा। फिन एलन 31 रन बनाकर यानसेन का शिकार बने तो रचिन रविंद्र को भी उन्होंने 13 रन पर आउट कर दिया। 6 ओवर में 3 विकेट पर कीवी टीम ने 58 रन बनाए हैं।
न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे किए 50 रन
न्यूजीलैंड की टीम ने 5 ओवर में एक विकेट पर 51 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी रचिन रवींद्र के साथ फिन एलन मौजूद हैं। रचिन ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया।
टिम सीफर्ट को मार्को यानसेन ने पवेलियन भेजा
टिम सीफर्ट को मार्को यानसेन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 13 रन बनाए। फिन एलन 20 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 3.2 ओवर में 1 विकेट पर 33 रन बनाए।
फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया
न्यूजीलैंड ने 3 ओवर में बगैर विकेट के 27 रन बनाए। फिन एलन ने लुंगी एनगिडी के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया। टिम सीफर्ट 7 और फिन एलन 20 रन बनाकर क्रीज पर।
NZ vs SA LIVE Score: न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टिम सीफर्ट 6 और फिन एलन 1 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 1.1 ओवर में बगैर विकेट के 7 रन बनाए। सीफर्ट ने लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर चौके से खाता खोला।
New Zeland vs South Africa LIVE Score: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI
एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
NZ vs SA LIVE Score: न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी।