NZ vs SA: न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने क्या शानदार बैटिंग की और उन्होंने अपनी पारी के दौरान 19 गेंदों पर अर्धशतक भी लगाया। 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाते ही मार्करम बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा और दसुन शनाका के साथ शामिल हो गए जबकि उन्होंने मोहम्मद अशरफुल और महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड भी तोड़ा।
मार्करम ने की रोहित शर्मा की बराबरी
मार्करम ने 19 गेंदों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया और वो अब टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप में वो बतौर कप्तान सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले रोहित शर्मा और दसुन शनाका ने 19-19 गेंदों पर टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान अर्धशतक लगाया था।
19 गेंदों पर अर्धशतक लगाने के साथ ही मार्करम ने मोहम्मद अशरफुल और महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान 20-20 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। एडन मार्करम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में 44 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 8 चौके भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 195.45 का रहा। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया।
T20 वर्ल्डकप में सबसे अर्धशतक लगाने वाले कप्तान
19 गेंद – रोहित शर्मा-बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2024
19 गेंद – दासुन शनाका-बनाम ओमान, 2026
19 गेंद – एडेन मार्करम बनाम न्यूजीलैंड, 2026
20 गेंद – मोहम्मद अशरफुल बनाम वेस्टइंडीज, 2007
21 गेंद – एम जयवर्धने बनाम केन्या, 2007
T20WC में कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर
98 रन – क्रिस गेल बनाम भारत, 2010
94* रन – लोर्कन टकर बनाम ओमान, 2026
92 रन – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया AUS, 2024
88 रन – क्रिस गेल बनाम ऑस्ट्रेलिया 2009
86* रन – एडन मार्करम बनाम न्यूजीलैंड 2026
85 रन – केन विलियमसन बनाम ऑस्ट्रेलिया 2021
84* रन – सूर्यकुमार यादव बनाम यूएसए 2026
83* रन – जोस बटलर बनाम यूएसए 2024
ये भी पढ़ें
संजू सैमसन-अर्शदीप सिंह आउट, अभिषेक-इशान ओपनर; पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11
तिलक वर्मा से आगे अभिषेक शर्मा, T20I में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 8 बल्लेबाज