साउथ अफ्रीका ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में बुधवार (25 मार्च) को न्यूजीलैंड को 33 रनों से हराकर सीरीज को 3-2 से नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका की टीम पहला मैच जीतने के बाद लगातार दो मैच हार गई। इसके बाद उसने जबरदस्त वापसी करते हुए चौथे और पांचवें टी20 मैच को अपने नाम किया। इससे न्यूजीलैंड का सपना टूट गया। वह साउथ अफ्रीका से कभी भी एक मैच से ज्यादा की टी20 सीरीज नहीं जीत पाई है।

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। कॉनर एस्टरहुइजन के अर्धशतक की मदद से साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड को 154 रनों पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के लिए बेवोन जैकब्स ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए जेराल्ड कोएत्जी ने केवल 21 रन देकर 2 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका की पारी

साउथ अफ्रीका के लिए कॉनर एस्टरहुइजन ने 33 गेंद पर 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। रुबिन हरमन ने 31 गेंद पर 39 रन बनाए। वियान मुल्डर ने 29 गेंद पर 31 रन बनाए। डेन फॉरेस्टर 13 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। टोनी डी जोर्जी ने 14 गेंद पर 12 रन बनाए। जेसन स्मिथ 1 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए बेन सीयर्स ने 2 विकेट लिए। जाकारी फाउलक्स और जोश क्लार्कसन ने 1-1 विकेट लिए।

न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड के लिए बेवोन जैकब्स ने 19 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन ने 20 गेंद पर 25 रन बनाए। कप्तान जेम्स नीशम ने 24 गेंद पर 24 रन बनाए। डेल क्लेवर में 17 गेंद पर 22 रन बनाए। निक केली ने 18 गेंद पर 14 रन बनाए। जोश क्लार्कसन ने 10 गेंद पर 13 रन बनाए। केटेन क्लार्क ने 2 और कोल मैककोन्ची ने 1 रन बनाए। जकारी फाउलक्स और काइल जेमीसन 4-4 रन बनाकर नाबाद रहे।

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