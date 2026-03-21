न्यूजीलैंड के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। पांच मैचों की सीरीज में कीवी टीम 2-1 से आगे है। साउथ अफ्रीका को पहले टी20 में जीत मिली थी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे और तीसरे टी20 में जीत दर्ज की। अब उसके पास 21 साल का सूखा खत्म करने का मौका है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 1 बार सीरीज जीती है।

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 6 टी20 सीरीज हुई हैं। न्यूजीलैंड ने 2005 में खेली गई पहली सीरीज जीती थी। यह सिर्फ एक मैच की सीरीज थी। इसके बाद से उसे जीत नहीं मिली है। साउथ अफ्रीका ने 2007, 2012 में दो बार और 2017 में सीरीज जीती है। 2015 में सीरीजी ड्रॉ रही। दोनों टीमों के बीच तीन बार एक मैच और दो बार तीन मैच की सीरीज हुई है। एक बार दो मैचों की सीरीज हुई है।

लैथम करेंगे न्यूजीलैंड की कप्तानी

मिचेल सैंटनर ने बाकी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टॉम लैथम को कप्तानी मिल गई है। लॉकी फर्ग्यूसन और डेवोन कॉनवे को भी आराम दे दिया गया है। इससे नॉर्दर्न ब्रेव के बैटर केटीन क्लार्क को डेब्यू करने और तेज गेंदबाजी यूनिट में बदलाव करने का मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। लुथो सिम्पाला की जगह ओटनील बार्टमैन को मौका मिल सकता है।

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11

टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), केटीन क्लार्क, टिम रॉबिन्सन, निक केली, बेवन जैकब्स, जेम्स नीशम, कोल मैककोन्ची, जोश क्लार्कसन/नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, बेन सियर्स, जायडन लेनोक्स/जैक फाउल्केस।

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11

टोनी डी जोर्जी, वियान मुल्डर, कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), रुबिन हरमन, जेसन स्मिथ, डियान फॉरेस्टर, जॉर्ज लिंडे, गेराल्ड कोएत्जी, केशव महाराज (कप्तान), नकोबानी मोकोएना, ओटनील बार्टमैन।

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