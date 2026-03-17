न्यूजीलैंड ने हेमिल्टन में मंगलवार (17 मार्च) को साउथ अफ्रीका को 68 रनों से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज को दो मैच के बाद 1-1 से बराबर कर ली। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड ने ड्वेन कॉनवे की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स ने कहर बरपाया। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। साउथ अफ्रीका 15.3 ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 275 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तीसरा मैच शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने 49 गेंद पर 60 रन बनाए। जोश क्लार्कसन ने 9 गेंद पर नाबाद 26 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 14 गेंद पर 20 और निक केली ने 12 गेंद पर 21 रन बनाए। कोल मैककोन्ची ने 12 गेंद पर नाबाद 18 रन बनाए। जेम्स नीशम में 11 गेंद पर 8 रन बनाए। टिम रॉबिनसन ने 1 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वियान मुल्डर ने 2 विकेट लिए। जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, ओटनिल बार्टमैन और गेराल्ड कोएत्जी ने 1-1 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका की पारी

साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 12 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। रुबिन हरमन ने 12 गेंद पर 19 रन बनाए। वियान मुल्डर ने 16, जेसन स्मिथ ने 12 और डियान फॉरेस्टर ने 10 रन बनाए। जेराल्ड कोएत्जी ने 2 और टोनी डी जॉर्जी ने 1 रन बनाए। केशव महाराज और नकोबानी मोकोएना खाता नहीं खोल पाए। ओटनिल बार्टमैन बगैर खाता नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स ने 3-3 विकेट लिए। मिचेल सैंटनर ने 2 विकेट लिए। कोल मैककोन्ची और जेम्स नीशम ने 1-1 विकेट लिए।

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