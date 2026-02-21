New Zealand vs Pakistan Super-8 Cricket Match Pitch Report, Weather Forecast: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में शनिवार (21 फरवरी) को न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का साया है। मैच से पहले कोलंबो में मौसम एक बड़ी चिंता बनी हुई है। मैच से पहले और मैच के दौरान बारिश की संभावना है। ऐसे में मुकाबला शुरू होने में देरी हो सकती है। एक्यूवेदर के अनुसार श्रीलंका के समयानुसार दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश होने की उम्मीद है।

कोलंबो में पूरे दिन बादल छाए रहने का अनुमान है। बारिश के कारण शुक्रवार (20 फरवरी) को पाकिस्तान का अभ्यास सत्र प्रभावित हुआ। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबलों के लिए रिजर्व डे नहीं है। मैच का नतीजा निकलने के लिए कम से कम पांच ओवर का मैच होना जरूरी है। अगर कटऑफ टाइम तक पांच-पांच ओवर का भी खेल नहीं हो पाया तो मैच बेनतीजा घोषित होगा और दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाएगा।

प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के बीच मैच उसी पिच पर होगा पर जिसपर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 179 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। हालांकि, इस मैच में रन बनाने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस्तेमाल की हुई पिच पर रन बनाना आसान नहीं होगा। बाउंड्री भी यहां की बड़ी है। श्रीलंका-जिम्बाब्वे मैच छोड़ दें कोलंबो में किसी भी मैच में बल्लेबाज संघर्ष ही करते दिखे हैं।

आर. प्रेमदासा स्टेडियम रिकॉर्ड

मैच- 64।

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती- 27।

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती- 36।

पहली पारी का औसत स्कोर- 144।

दूसरी पारी का औसत स्कोर -129।

सर्वोच्च स्कोर- बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 215 रन बनाए।

न्यूनतम स्कोर- अफगानिस्तान को श्रीलंका ने 17.2 ओवर में 80 रन पर आउट किया।

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में सफर खत्म, ओमान 9 विकेट से हारा; मार्श ने लगाया तूफानी अर्धशतक