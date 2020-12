New Zealand vs Pakistan 3rd T20: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान तीसरा टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर

New Zealand vs Pakistan (NZ vs PAK) 3rd T20 Live Cricket Score Updates: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैच की सीरीज का आखिरी टी20 मैच नेपियर के मैकलीन पार्क में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के शादाब खान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। न्यूजीलैंड शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है।

न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 76 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 9 गेंद में 8 और डेवोन कॉनवे ने 11 गेंद में 13 रन बनाए हैं। टिम सेफर्ट 20 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें फहीम अशरफ ने बोल्ड किया। इससे पहले मार्टिन गुप्टिल हारिस रऊफ का शिकार बने। हारिस ने गुप्टिल को शादाब खान के हाथों कैच कराया। गुप्टिल 16 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जगह आए केन विलियमसन एक रन के निजी स्कोर पर फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हो गए।

इससे पहले न्यूजीलैंड ने शानदार शुरुआत की। चार ओवरों के बाद उसका स्कोर बिना विकेट खोए 34 रन है। टिम सेफर्ट 11 गेंद में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। मार्टिन गुप्टिल ने अब तक 13 गेंद में 13 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन ने 2-2 ओवर फेंके है। दोनों को कोई सफलता नहीं मिली है। हसनैन ने 18 और अफरीदी ने 16 रन दिए हैं।