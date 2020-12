न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला माउंट माउनगुई में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 3 विकेट पर 222 रन बना लिए हैं। कप्तान केन विलियमसन 94 और हेनरी निकोल्स 42 रन बनाकर नाबाद हैं। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उनके अलावा पाकिस्तान के सभी गेंदबाज किवी टीम के सामने फेल ही रहे।

एक समय पर न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 13 रन था। शाहीन अफरीदी ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया। टॉम लाथम चार रन बनाकर पारी की तीसरी गेंद पर ही रवाना हो गए जबकि टॉम ब्लंडेल पांच रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान विलियमसन और रोस टेलर ने तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। टेलर 70 रन बनाकर अफरीदी का शिकार बन गए। उनका यह 34वां टेस्ट अर्धशतक और करियर का दूसरा सबसे धीमा पचासा भी है। इसके लिए उन्होंने 127 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में टेलर ने 10 चौके और एक छक्का लगाया।

