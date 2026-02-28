England vs New Zealand Yesterday Match Result: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शु्क्रवार (27 फरवरी) को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से असंभव जीत दिलाई। 160 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने एक समय 16.5 ओवर में 177 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा, लेकिन रेहान और जैक्स ने 16 गेंद पर 44 रन जोड़ दिए। इंग्लैंड 19.3 ओवर में ही मैच जीत गया। इंग्लैंड की इस जीत से सुपर-8 के ग्रुप-2 में सेमीफाइनल की रेस रोमांचक हो गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शनिवार (27 फरवरी) से मैच से दूसरा सेमीफाइनलिस्ट तय होगा।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टिम सीफर्ट 25 गेंद पर 35 रन और फिन एलन 19 गेंद पर 29 रन ने पहले विकेट के लिए 7 ओर में 64 रन जोड़े। सीफर्ट के आउट होने के बाद एलन का भी विकेट 8वें ओवर की चौथी गेंद पर 66 रन पर गिर गया। इसके बाद रचिन रविंद्र 12 वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। तब न्यूजीलैंड का स्कोर 97 रन था। रचिन ने 11 रन बनाए। रचिन के ग्लेन फिलिप्स ने 21 गेंद पर 31 रन जोड़े।

इंग्लैंड के स्पिनर्स का जलवा

फिलिप्स की मार्क चैपमैन के साथ 18 गेंद पर 26 रनों की साझेदारी। चौपमैन 15 और फिलिप्स 28 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए। डेरिल मिचेल 3 और कोल मैककोन्ची 12 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल सैंटनर 5 गेंद पर 9 और मैट हेनरी 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए रेहान अहमद, विल जैक्स और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट लिए। लियाम डॉसन ने 1 विकेट झटका।

इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही

160 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर फिल साल्ट को 2 रन पर मैट हेनरी ने पवेलियन भेज दिया। जोस बटलर को शून्य पर लॉकी फर्ग्युसन ने पवेलियन भेजा। कप्तान हैरी ब्रूक ने 26 रन बनाए। उन्होंने कुछ दमदार शॉट लगाए, लेकिन 24 गेंद खेले और संघर्ष करते दिखे। जैकब बेथल 16 गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन कैच लपका।

ग्लेन फिलिप्स के ओवर में पलटा मैच

टॉम बैंटन ने 24 गेंद पर 33 रन बनाए। सैम करन ने 22 गेंद पर 24 रन बनाए। विल जैक्स ने 18 गेंद पर नाबाद 32 और रेहना अहमद ने 7 गेंद पर नाबाद 19 रन बनाए। इंग्लैंड को 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे। ग्लेन फिलिप्स के ओवर में 22 रन बन गए और मैच का रुख पलट गया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन और ग्लेन फिलिप्स ने 1-1 विकेट लिए।

यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की रोमांचक जीत, समझें पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित