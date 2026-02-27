टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार (27 फरवरी) को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जैसा छक्का जड़ा वैसा शॉट पहले शायद ही देखने को मिला हो और आगे भी दुर्लभ ही देखने को मिलेगा। बल्लेबाजों को अक्सर गेंद मैदान से बाहर मारते देखा जाता है। एक से एक आकर्षक छक्के देखने को मिले हैं, लेकिन शायद ही शॉट लगता है कि कि गेंद स्टेडियम में मौजूद स्कोरबोर्ड वाले स्क्रीन पर लग जाए। ब्रूक ने जिस तरह से मैट हेनरी को छक्का जड़ा वह ‘शॉट ऑफ द टूर्नामेंट’ भी घोषित हो सकता है।

इंग्लैंड की पारी के तीसरे ओवर में मैट हेनरी ने स्टंप पर फुललेंथ गेंद की। ब्रूक अक्रॉस द लाइन आए और स्कूप खेला, लेकिन फाइन लेग नहीं बल्कि स्क्वायर लेग के ऊपर से शॉट मारा। गेंद बल्ले पर लगी और स्कोर बोर्ड वाले स्क्रीन पर टकराई। ब्रूक ने गेंद को केवल फ्लिक किया और गगनचुंबी छक्का प्राप्त किया।

ब्रूक 26 रन बनाकर आउट

ब्रूक ने इस गेंद से पहले चौका लगाया था। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने वाले ब्रूक क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। उन्होंने 24 गेंद पर 3 चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इसके जवाब में ब्रूक के आउट होने तक इंग्लैंड ने 7.1 ओवर में 50 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे।

पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड की जीत जरूरी

जोस बटलर फिर खाता नहीं खोल पाए। फिल साल्ट 2 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। अगर इंग्लैंड यह मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में रहेगा। न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान का सफर समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड पहले ही श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना चुका है।

