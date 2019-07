New Zealand vs England Live Cricket Score Online: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

New Zealand vs England, NZ vs Eng Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: इंग्लैंड और वेल्स में जारी विश्वकप 2019 का 41वां मैच मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच में इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। थोड़ी देर में मैच का टॉस होगा। चेस्टर ली स्ट्रीट में मौसम साफ है। बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। उन्होंने 6 पारियों में 113.50 के औसत और 77.87 के स्ट्राइक रेट से 454 रन बनाए हैं। इसमें उनके 2 शतक भी शामिल हैं। वे इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं इंग्लैंड के लिए जेसन ने 4 पारियों में 70.25 के औसत से 281 रन बनाए हैं। उनकी वापसी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में इंग्लैंड का टीम प्रबंधन उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा होगा।

New Zealand vs England live score update : यहां देखें इस मैच से जुड़ी सभी लाइव अपडेट

ये मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो जैसा है। इंग्लैंड अगर अपने इस अंतिम लीग मैच में जीत हासिल कर लेगा तो उसका सेमीफाइनल में स्थान पक्का हो जाएगा। उसके मुकाबला हार जाने और पाकिस्तान के बांग्लादेश को हरा देने की स्थिति में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अगर इंग्लैंड के हाथों यह मैच गंवाती है तो फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराना होगा, ताकि उसका नेट रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो। ऐसा होने पर ही पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। अन्यथा न्यूजीलैंड की टीम आखिरी 4 में प्रवेश कर जाएगी।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।