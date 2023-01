Australia Open: नोवाक जोकोविच ने जीता मेंस सिंगल्स का खिताब, 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर की राफेल नडाल की बराबरी

Novak Djokovic won Australia Open:सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिंगल्स का खिताब जीतकर 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया।

Novak Djokovic won Australia Open: र्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। (फोटो – एपी)

Novak Djokovic won Australia Open: सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास (Stefanos Tsitsipas) को सीधे सेट में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। 2 घंटे और 56 मिनट तक चले इस मुकाबले को नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने 6-3, 7-6, 7-5 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्होंने दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल (Rafael Nadal) की बराबरी कर ली। दोनों ने अबतक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही वह एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष पर पहुंच गए। हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट में वह 28 मैचों से अजेय हैं। बता दें कि जोकोविच पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन (Australia Open) में कोरोना वैक्सीन न लेने के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे। तब इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद डिटेन कर लिया गया था। बाद में वह अपने देश डिपोर्ट कर दिए गए थे। राफेल नडाल की बराबरी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब में 10 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के अलावा 7 बार विंबलडन, 3 बार यूएस ओपन और 2 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। मेंस टेनिस में उनके और राफेल नडाल (Rafael Nadal) के अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने इतान ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है। Also Read Sania Mirza करियर के आखिरी ग्रैंडस्लैम में खिताब से चूकीं, मेलबर्न में स्पीच देते हुए रो पड़ीं सेरेना विलियम्स के नाम रिकॉर्ड मेंस और वुमेंस मिलाकर सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स के नाम है। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। वहीं एक अन्य महिला खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने भी 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने स्टेफानोस सितसिपास (Stefanos Tsitsipas) पर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले उन्होंने उन्हें फ्रेंच ओपन 2021 में हराया था।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram