वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के बाद अब दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वैभव को इस टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है, लेकिन वैभव को ये जिम्मेदारी दिए जाने के बाद कई पूर्व क्रिकेटर ने इस पर सवाल उठाए जिसमें अब वसीम जाफर भी शामिल हो गए। वसीम के मुताबिक ये फैसला सही नहीं है और जब टीम में अभिमन्यू ईश्वरन हैं तो उन्हें उप-कप्तान बनाया जाना चाहिए था।

फर्स्ट क्लास में वैभव के आंकड़े नहीं हैं प्रभावशाली

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे लगता है कि शायद सेलेक्टर वैभव को इनाम देना चाहते थे। अगर आप उनके फर्स्ट-क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड और रणजी ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को देखें तो आंकड़े अभी उतने प्रभावशाली नहीं हैं। इसलिए उस नजरिए से यह फैसला निश्चित रूप से बहस का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि वैभव के नजरिए से यह एक अच्छा संकेत है। उनके लिए यह निश्चित रूप से एक इनाम जैसा है, लेकिन साथ ही अभिमन्यु ईश्वरन भी उस टीम का हिस्सा हैं। इसलिए मेरी राय में अभिमन्यु ईश्वरन को उप-कप्तान बनाना सही फैसला होता।

वसीम जाफर ने आगे कहा कि इसके बावजूद मैं यह नहीं कहूंगा कि यह कोई बहुत बड़ा विवाद है जिसे लेकर हंगामा किया जाए, क्योंकि आखिर में इशान किशन ही कप्तान हैं और टीम की कमान संभालेंगे, लेकिन हां जब अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी टीम में हों जिन्होंने इतना क्रिकेट खेला हो और पहले बंगाल की कप्तानी भी की हो तो मुझे लगता है कि उन्हें उप-कप्तान बनाना सही रहता। साथ ही मैं इसे वैभव के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और एक ऐसी चीज के तौर पर देखता हूं जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर सकता है।

वसीम जाफर ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि अगले दो-तीन साल में हम शायद उसे टीमों की कप्तानी करते हुए देखेंगे, क्योंकि उसमें वह काबिलियत है। जिस तरह से वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है उसे देर-सबेर कप्तानी के मौके जरूर मिलेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात पर इतना हंगामा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह अच्छा काम करेगा और मेरी राय में यह अतिरिक्त जिम्मेदारी उसे और ज्यादा प्रेरित ही करेगी। आपको बता दें कि वैभव ने फर्स्ट क्लास मैचों की 12 पारियों में 17.25 की औसत से कुल 207 रन बनाए हैं।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)