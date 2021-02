निकोलस पूरन की अगुआई वाली नार्दर्न वारियर्स (Northern Warriors) ने टी10 लीग (T10 League) 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नार्दर्न वारियर्स ने 6 फरवरी की देर रात अबुधाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेले गए फाइनल में दिल्ली बुल्स (Delhi Bulls) को 8 विकेट से मात दी। निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने।

नार्दर्न वारियर्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी महेश थेसाना (Maheesh Theekshana) की कातिलाना गेंदबाजी के आगे 10 ओवर में 9 विकेट पर 81 रन ही बना पाई। महेश ने अपनी पांच गेंद में 3 विकेट चटकाए। उन्होंने 2 ओवर में 14 रन दिए। दिल्ली बुल्स ने 2 ओवर में एक विकेट पर 26 रन बनाए थे। इसके बाद पूरन ने महेश को गेंदबाजी सौंपी। महेश ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर कैरेबियाई ओपनर इविन लेविस (Evin Lewis) का विकेट झटक लिया। उस समय दिल्ली बुल्स का स्कोर 36 रन था।

हालांकि, इसके बाद दिल्ली बुल्स ने 6 ओवर में 4 विकेट पर 66 रन बना लिए। इस पर पूरन ने सातवां ओवर फेंकने के लिए फिर से महेश को बुलाया। महेश ने अपने ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर रवि बोपरा और डीजे ब्रावो (DJ Bravo) के विकेट झटक विपक्षी टीम की कमर ही तोड़ दी। मैच के बाद महेश ने दिल्ली बुल्स के कप्तान ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) को आउट करने को अपना बेशकीमती विकेट बताया।

नार्दर्न वारियर्स की ओर से धनंजय लक्षण (Dhananjaya Lakshan) और जुनैद सिद्दिकी (Junaid Siddique) ने भी क्रमशः 14 और 19 रन देकर 2-2 विकेट लिए। रयाद एमरिट (Rayad Emrit) ने 19 रन देकर एक विकेट झटका। दिल्ली बुल्स की ओर से मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने एक चौके और दो छक्के की मदद से 10 गेंद में 21 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी नार्दर्न वारियर्स ने 8.2 ओवर में 2 विकेट पर 85 रन बना मैच अपने नाम कर लिया। उसकी ओर से वसीम मोहम्मद (Waseem Muhammad) हाइएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 22 गेंद में 27 रन बनाए। निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने एक चौके और एक छक्के की मदद से 9 गेंद में 12 रन बनाए। लेंडल सिमंस 12 गेंद में 14 और रोवमैन पॉवेल 8 गेंद में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली बुल्स के गेंदबाजों ने 16 अतिरिक्त रन दिए। इनमें 7 लेग बाई, 8 वाइड और एक नोबॉल शामिल हैं।

