अटलांटा में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की राह में कई आरोपों और दावों का सामना करने के बाद लियोनेल मेसी ने अपनी और अर्जेंटीना की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। 39 साल के मेसी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी की अगुवाई की। उन्होंने छह मिनट के अंदर दो असिस्ट करके इंग्लैंड को हैरान कर दिया।

अर्जेंटीना के लिए अपने खिताब को बचाने का सफर पहले ही मैच से विवादों से घिरा रहा है क्योंकि अंपायरों के कई विवादास्पद फैसले वर्ल्ड चैंपियन के पक्ष में जाते दिखे, लेकिन जब अल्बीसेलेस्ते ने लगातार दूसरा खिताब जीतने का मौका पक्का किया तो मेसी ने टूर्नामेंट के दौरान पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बिना किसी लाग-लपेट के अपनी बात सामने रखी।

हमें कुछ आसानी से नहीं मिलता

मेसी ने TyC स्पोर्ट्स से कहा कि चाहे किसी को भी बुरा लगे और लोग कुछ भी कहें हमने मैदान पर एक बार फिर साबित कर दिया कि हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हम पर बहुत दबाव था और हमारे बारे में कई तरह के शक थे, लेकिन मुझे पता था कि यह ग्रुप हमेशा मुकाबला करता है। मुझे यकीन था कि हम आखिरी चार टीमों में जगह बनाएंगे और भगवान का शुक्र है कि हम टॉप दो में पहुंच गए।

हमें इंग्लैंड के खिलाफ जीतना ही था

मेसीअपने करियर में पहली बार अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम इंग्लैंड से हार जाते तो लोग हमारे बारे में उल्टी-सीधी बातें करते, लेकिन हमने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया। हम खुशकिस्मत रहे कि हम जीत गए और इस दौर से आगे बढ़ पाए खासकर इस मैच की अहमियत को देखते हुए। हमें पता था कि खेल के लिहाज से हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े स्तर का मैच खेलते हैं और उसमें ऐतिहासिक पहलू भी शामिल होते हैं तो बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। फिर भी इस मैच का महत्व इसे खास बनाता है और हमें इसे जीतना ही था।

माराडोना इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे

मेसी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि डिएगो माराडोना ऊपर से इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत खास था। उन्हें यह खुशी देना और उन्हें ऊपर से अपनी मर्जी से इसका अनुभव करने देना, उन्हें इसका आनंद लेने दें क्योंकि यह उनके लिए भी एक तोहफा है। मेसी ने यह बात तब कही जब उनके कुल आठ गोल और चार असिस्ट ने उन्हें फाइनल से पहले गोल्डन बॉल की दौड़ में सबसे आगे पहुंचा दिया।

मेसी बने नंबर 1, एम्बाप्पे को पीछे छोड़ा; अर्जेंटीना-इंग्लैंड सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले टॉप-10 प्लेयर्स

मेसी ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में दो गोल असिस्ट किए और गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे आ गए। उन्होंने एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)