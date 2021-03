देश में एक मार्च से कोरोना वैक्सीन लगने का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस बीच, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए वाली तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। उनके तस्वीर पोस्ट करने के बाद ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। एक यूजर ने लिखा, आप तो एल्कोहलिक हैं। आपका कोरोना क्या बिगाड़ेगा?

बता दें कि रवि शास्त्री शराब पीने को लेकर सोशल मीडिया पर पहले भी कई बार ट्रोल हो चुके हैं। रवि शास्त्री ने जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक स्वास्थ्यकर्मी उन्हें कोरोना वैक्सीन का इजेंक्शन लगा रही है। रवि शास्त्री ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। महामारी के खिलाफ भारत को सशक्त बनाने के लिए अद्भुत चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण से निपटने में अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में कांताबेन और उनकी टीम ने जिस तरह का पेशेवराना रवैया दिखाया है उससे बेहद प्रभावित हूं।’ शास्त्री ने इसके बाद नमस्ते और दोनों हाथ उठाए हुए वाली इमोजी भी पोस्ट की है।

अभी हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के किसी अन्य सदस्य को भी टीका लगा है या नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम यहां इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में खेल रही है। चौथा और अंतिम टेस्ट अहमदाबाद में गुरुवार से खेला जाएगा। भारत अभी श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है।

शास्त्री की इस पोस्ट पर prashant_mishra_ritik ने लिखा, ‘लगता है सर एक डोज पहले ही लेकर बैठे हैं।’ mkoslia ने लिखा, ‘आप तो वैसे भी एल्कोहलिक हैं, क्या बिगाड़ेगा कोरोना।’ amit_tattooartist ने कमेंट किया, ‘आंखें देखो गुरुजी की।’ bhasubhoria ने लिखा, ‘हैवी डोज मत लेना शास्त्रीजी।’ iamabhay18 ने लिखा, ‘रवि सर अब एक महीने तक दारू नहीं पीना। आपके लिए यह सोचकर दुख लगता है। लेकिन कोई नहीं, आग लगा देंगे मैचेज जीत के कोक पार्टी करना।’

Got the first dose of COVID-19 vaccine. Thank you to the amazing medical professionals & scientists for empowering India against the pandemic.

Extremely impressed with the professionalism shown by Kantaben & her team at Apollo, Ahmedabad in dealing with COVID-19 vaccination pic.twitter.com/EI29kMdoDF

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 2, 2021