सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और ये 6 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 141 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के जरिए कई खिलाड़ी खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे साथ ही कई ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं वो अच्छे प्रदर्शन के जरिए अपनी वापसी की दावेदारी पेश करेंगे।
इस सीजन की शुरुआत से पहले बात अगर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की हो तो इसमें नितीश राणा पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन जैसे बैटर टॉप-10 की लिस्ट में हैं, लेकिन सब उनसे पीछे हैं। वहीं अभिषेक और इशान किशन भी टॉप-5 में शामिल हैं जिसमें भी अभिषेक शर्मा, इशान किशन से आगे चल रहे हैं।
नितीश राणा हैं नंबर 1, अभिषेक-इशान-संजू भी लिस्ट में
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर मौजूद नितीश राणा ने अब तक खेले 91 मैचों में 121 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने 54 मैचों में 119 छक्के जड़े हैं। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में रिकी भुई हैं जिन्होंने 77 मैचों में 116 छक्के लगाए हैं तो वहीं इशान किशन चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 64 मैचों में 102 छक्के लगाए हैं। श्रेयस अय्यर 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने 56 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं जबकि 83 मैचों में 87 छक्के लगाने वाले संजू सैमसन 10वें स्थान पर हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|नितीश राणा
|2013-2025
|91
|86
|11
|2254
|107
|30.05
|1638
|137.6
|1
|14
|5
|192
|121
|अभिषेक शर्मा
|2019-2025
|54
|54
|7
|1853
|148
|39.42
|1092
|169.68
|5
|12
|5
|164
|119
|रिकी भुई
|2014-2025
|77
|74
|17
|2016
|108*
|35.36
|1414
|142.57
|2
|10
|5
|141
|116
|इशान किशन
|2014-2025
|64
|62
|5
|1977
|113*
|34.68
|1349
|146.55
|5
|8
|5
|201
|102
|दीपक हुडा
|2013-2025
|83
|76
|13
|2049
|108
|32.52
|1401
|146.25
|1
|16
|5
|152
|98
|रजत पाटीदार
|2018-2025
|56
|54
|6
|1777
|96
|37.02
|1137
|156.28
|0
|17
|4
|140
|97
|हरप्रीत सिंह
|2010-2025
|100
|95
|16
|2968
|92*
|37.56
|2345
|126.56
|0
|21
|4
|251
|97
|रियान पराग
|2017-2025
|50
|48
|11
|1496
|77*
|40.43
|1024
|146.09
|0
|16
|2
|96
|92
|प्रभसिमरन सिंह
|2019-2025
|61
|60
|11
|1787
|119*
|36.46
|1220
|146.47
|1
|14
|3
|178
|92
|श्रेयस अय्यर
|2014-2024
|56
|55
|7
|1743
|147
|36.31
|1206
|144.52
|3
|8
|0
|144
|90
|पारस डोगरा
|2007-2024
|92
|89
|16
|2197
|93*
|30.09
|1872
|117.36
|0
|13
|2
|159
|89
|विराट सिंह
|2014-2025
|94
|92
|17
|2799
|103*
|37.32
|2095
|133.6
|1
|19
|1
|272
|89
|विष्णु विनोद
|2014-2025
|66
|61
|13
|1701
|109*
|35.43
|1181
|144.03
|1
|9
|1
|146
|87
|संजू सैमसन
|2011-2025
|83
|79
|11
|2067
|87
|30.39
|1607
|128.62
|0
|19
|6
|185
|87
IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना
पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)