सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर से होगी और ये 6 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस सीजन में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 141 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के जरिए कई खिलाड़ी खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे साथ ही कई ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं वो अच्छे प्रदर्शन के जरिए अपनी वापसी की दावेदारी पेश करेंगे।

इस सीजन की शुरुआत से पहले बात अगर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की हो तो इसमें नितीश राणा पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन जैसे बैटर टॉप-10 की लिस्ट में हैं, लेकिन सब उनसे पीछे हैं। वहीं अभिषेक और इशान किशन भी टॉप-5 में शामिल हैं जिसमें भी अभिषेक शर्मा, इशान किशन से आगे चल रहे हैं।

नितीश राणा हैं नंबर 1, अभिषेक-इशान-संजू भी लिस्ट में

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर मौजूद नितीश राणा ने अब तक खेले 91 मैचों में 121 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने 54 मैचों में 119 छक्के जड़े हैं। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में रिकी भुई हैं जिन्होंने 77 मैचों में 116 छक्के लगाए हैं तो वहीं इशान किशन चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 64 मैचों में 102 छक्के लगाए हैं। श्रेयस अय्यर 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने 56 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं जबकि 83 मैचों में 87 छक्के लगाने वाले संजू सैमसन 10वें स्थान पर हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 नितीश राणा 2013-2025 91 86 11 2254 107 30.05 1638 137.6 1 14 5 192 121 अभिषेक शर्मा 2019-2025 54 54 7 1853 148 39.42 1092 169.68 5 12 5 164 119 रिकी भुई 2014-2025 77 74 17 2016 108* 35.36 1414 142.57 2 10 5 141 116 इशान किशन 2014-2025 64 62 5 1977 113* 34.68 1349 146.55 5 8 5 201 102 दीपक हुडा 2013-2025 83 76 13 2049 108 32.52 1401 146.25 1 16 5 152 98 रजत पाटीदार 2018-2025 56 54 6 1777 96 37.02 1137 156.28 0 17 4 140 97 हरप्रीत सिंह 2010-2025 100 95 16 2968 92* 37.56 2345 126.56 0 21 4 251 97 रियान पराग 2017-2025 50 48 11 1496 77* 40.43 1024 146.09 0 16 2 96 92 प्रभसिमरन सिंह 2019-2025 61 60 11 1787 119* 36.46 1220 146.47 1 14 3 178 92 श्रेयस अय्यर 2014-2024 56 55 7 1743 147 36.31 1206 144.52 3 8 0 144 90 पारस डोगरा 2007-2024 92 89 16 2197 93* 30.09 1872 117.36 0 13 2 159 89 विराट सिंह 2014-2025 94 92 17 2799 103* 37.32 2095 133.6 1 19 1 272 89 विष्णु विनोद 2014-2025 66 61 13 1701 109* 35.43 1181 144.03 1 9 1 146 87 संजू सैमसन 2011-2025 83 79 11 2067 87 30.39 1607 128.62 0 19 6 185 87

IND U19 vs PAK U19: अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों पर लगाया शतक, युवराज सिंह से होती है तुलना

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अर्जुन ने शतकीय पारी खेली और टीम को खराब स्थिति से बाहर लाने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 208 रन बनाए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)