दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को 6 विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अंकतालिका में वेस्ट दिल्ली की टीम अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। इस मुकाबले में नितीश राणा ने अपना लगातार दूसरा पचासा लगाते हुए 23 गेंद पर 50 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान आयुष दोसेजा ने 33 गेंद पर 64 रन की पारी खेली। 35 मुकाबलों के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों में भी सार्थक रंजन टॉप पर बरकरार हैं।

यश ढुल दूसरे स्थान पर हैं और सार्थक रंजन से 63 रन पीछे हैं। वहीं अंकतालिका में टॉप पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स है और पहले ही यह टीम प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली 6 नंबर 2, आउटर दिल्ली वॉरियर्स नंबर 3 और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नंबर 4 पर मौजूद हैं। इन तीनों टीमों के 11-11 अंक हैं। बस नेट रनरेट में पुरानी दिल्ली आगे है। टॉप 5 गेंदबाजों में अंशुमन हुड्डा अब भी टॉप पर हैं।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद अंकतालिका

रैंकटीममैचजीतहारनो रिजल्टअंकनेट रन रेट
1सेंट्रल दिल्ली किंग्स (Q)981016+1.559
2पुरानी दिल्ली 6953111+0.545
3आउटर दिल्ली वॉरियर्स852111+0.337
4साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स953111-0.338
5वेस्ट दिल्ली लायंस94419-0.378
6नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स93517-0.310
7ईस्ट दिल्ली राइडर्स81613-1.304
8न्यू दिल्ली टाइगर्स91802-0.683

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारियांरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
सार्थक रंजन8847359.12166.554132
यश ढुल9941051.25214.663532
यजस शर्मा7733355.50219.083422
आर्यन गौर7730550.83168.513215
यश भाटिया8830460.80162.572121

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
अंशुमान हुड्डा725.01501912.5323821
गविनिश खुराना829.01741419.2927000
मोनी ग्रेवाल933.01981323.7730900
मयंक गुसाईं825.51551118.7320600
हर्ष त्यागी721.01261115.2716800

रिंकू सिंह ने 6 छक्के लगा ठोके 55 रन, मेरठ को मिली लगातार तीसरी जीत; भुवनेश्वर कुमार की टीम की दूसरी हार

यूपी टी20 लीग 2026 के 8वें मैच में रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को मात दी। इस मुकाबले में रिंकू ने 24 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। मेरठ की यह लगातार तीसरी जीत थी और भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ तीन में से दो मैच हार चुकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर