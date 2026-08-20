दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को 6 विकेट से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद अंकतालिका में वेस्ट दिल्ली की टीम अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। इस मुकाबले में नितीश राणा ने अपना लगातार दूसरा पचासा लगाते हुए 23 गेंद पर 50 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान आयुष दोसेजा ने 33 गेंद पर 64 रन की पारी खेली। 35 मुकाबलों के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों में भी सार्थक रंजन टॉप पर बरकरार हैं।
यश ढुल दूसरे स्थान पर हैं और सार्थक रंजन से 63 रन पीछे हैं। वहीं अंकतालिका में टॉप पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स है और पहले ही यह टीम प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली 6 नंबर 2, आउटर दिल्ली वॉरियर्स नंबर 3 और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नंबर 4 पर मौजूद हैं। इन तीनों टीमों के 11-11 अंक हैं। बस नेट रनरेट में पुरानी दिल्ली आगे है। टॉप 5 गेंदबाजों में अंशुमन हुड्डा अब भी टॉप पर हैं।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद अंकतालिका
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स (Q)
|9
|8
|1
|0
|16
|+1.559
|2
|पुरानी दिल्ली 6
|9
|5
|3
|1
|11
|+0.545
|3
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स
|8
|5
|2
|1
|11
|+0.337
|4
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स
|9
|5
|3
|1
|11
|-0.338
|5
|वेस्ट दिल्ली लायंस
|9
|4
|4
|1
|9
|-0.378
|6
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स
|9
|3
|5
|1
|7
|-0.310
|7
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स
|8
|1
|6
|1
|3
|-1.304
|8
|न्यू दिल्ली टाइगर्स
|9
|1
|8
|0
|2
|-0.683
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|सार्थक रंजन
|8
|8
|473
|59.12
|166.55
|41
|32
|यश ढुल
|9
|9
|410
|51.25
|214.66
|35
|32
|यजस शर्मा
|7
|7
|333
|55.50
|219.08
|34
|22
|आर्यन गौर
|7
|7
|305
|50.83
|168.51
|32
|15
|यश भाटिया
|8
|8
|304
|60.80
|162.57
|21
|21
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|अंशुमान हुड्डा
|7
|25.0
|150
|19
|12.53
|238
|2
|1
|गविनिश खुराना
|8
|29.0
|174
|14
|19.29
|270
|0
|0
|मोनी ग्रेवाल
|9
|33.0
|198
|13
|23.77
|309
|0
|0
|मयंक गुसाईं
|8
|25.5
|155
|11
|18.73
|206
|0
|0
|हर्ष त्यागी
|7
|21.0
|126
|11
|15.27
|168
|0
|0
रिंकू सिंह ने 6 छक्के लगा ठोके 55 रन, मेरठ को मिली लगातार तीसरी जीत; भुवनेश्वर कुमार की टीम की दूसरी हार
यूपी टी20 लीग 2026 के 8वें मैच में रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को मात दी। इस मुकाबले में रिंकू ने 24 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। मेरठ की यह लगातार तीसरी जीत थी और भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ तीन में से दो मैच हार चुकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर