IND vs WI 1st ODI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की कप्तानी में मैच खेल रहे भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज को जगह नहीं दी जबकि इस मैच के जरिए नमनधीर ने वनडे प्रारूप में अपना डेब्यू किया।

नमनधीर का हुआ डेब्यू

नमनधीर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था और उन्हें पहले मैच की प्लेइंग में खेलने का भी मौका मिल गया। नमनधीर ने इस वनडे सीरीज से पहले शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें इसका इनाम मिला। हालांकि ध्रुव जुरेल निचले क्रम के शानदार बैटर हैं ऐसे में उनकी जगह नमनधीर को तरजीह दिया जाना एक चौंकाने वाले फैसला रहा।

इस मैच में टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान गिल ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे और पिच काफी अच्छी लग रही है। मौसम काफी गर्म है, इसलिए मुझे लगता है कि लाइट्स में खेलना थोड़ा आसान होगा इसलिए हम बाद में बल्लेबाजी (चेज) करना चाहेंगे। एशियन गेम्स की वजह से सभी खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने पर गिल ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और हम चार गेंदबाजों और दो ऑल-राउंडर्स के साथ उतर रहे हैं।

वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर गिल ने कहा कि उसे शुरू होने में अभी लगभग 20 मैच बाकी हैं, इसलिए यह सही समय है यह देखने का कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे अच्छा है और फिर उस कॉम्बिनेशन को मैदान पर ज्यादा से ज्यादा समय खेलने का मौका दिया जाए। गिल ने आगे कहा कि नमनधीर डेब्यू कर रहे हैं और नितीश रेड्डी को भी मौका दिया गया है।

पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

पहले वनडे के लिए वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जाली जोसेफ, जेडन सील्स।

रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)