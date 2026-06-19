भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने कहा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान के ख़िलाफ तीसरे वनडे के लिए कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है। सीरीज में पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुकी मेजबान टीम शुक्रवार, 19 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।

रेयान ने बताया कि लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे से बाहर रहने के बाद अब नितिश रेड्डी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं। नीदरलैंड के पूर्व बल्लेबाज ने यह भी संकेत दिया कि अर्शदीप सिंह को इस ‘डेड रबर’ (जिसका सीरीज के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा) मैच में आराम दिया जा सकता है, साथ ही बल्लेबाजी क्रम में भी कम से कम एक बदलाव होने की उम्मीद है।

अर्शदीप सिंह को मिल सकता है आराम

रेयान टेन ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि नहीं, हम पहले दो मैचों के मुकाबले कुछ बदलाव करेंगे। सीरीज शुरू होने से पहले हमारी योजना यह थी कि हम कुछ अलग कॉम्बिनेशन आजमाएं और सभी खिलाड़ियों को खेलने का बराबर मौका दें। अर्शदीप जैसे खिलाड़ी ने पहले दो मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन हो सकता है कि तीसरे मैच में उन्हें आराम दिया जाए, और ऐसा ही किसी एक बल्लेबाज के साथ भी हो सकता है। हम उन्हें बदलकर थोड़ी अलग टीम के साथ खेलेंगे।

नितीश रेड्डी को मिल सकता है मौका

रेयान ने कहा कि नितिश रेड्डी हो सकता है कि वह पिछला मैच भी खेल सकते थे, लेकिन तीसरे के मैच के लिए वह पूरी तरह तैयार रहेंगे। यशस्वी जायसवाल के बारे में रेयान ने कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस पोजिशन पर हमारे पास बहुत अच्छे और कई खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि पहली प्राथमिकता हमेशा सीरीज जीतना और अपनी सबसे अच्छी टीम उतारना होती है।”

टेन डोशेट ने आगे कहा कि यशस्वी जायसवाल को कुछ मौके मिलते हैं और यह बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वह ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें जब ऐसे सही मौके मिलते हैं, तो उन्हें रन बनाने ही होते हैं। इंडियन क्रिकेट का यही नेचर है। आपको बता दें कि भारत ने बारिश से प्रभावित पहला वनडे सात विकेट से जीता और फिर लखनऊ में 171 रनों की शानदार जीत के साथ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। अब मेजबान टीम यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी।

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