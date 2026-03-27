आईपीएल 2026 से पहले सभी टीमें तैयारियों में जुटी हैं। वहीं पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम इस बार सबसे मजबूत टीमों में से एक नजर आ रही है। दिग्गजों ने भी अपनी भविष्यवाणी में मुंबई को प्लेऑफ के लिए नंबर 1 च्वॉइस बताया है। इसी बीच सीजन से पहले टीम के ट्रेनिंग सेशन में पहुंची मालकिन नीता अंबानी, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ से मुलाकात की। इस दौरान रोहित शर्मा के लिए उनका खास रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया।
दरअसल पिछले कुछ महीनों में रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। उनका वजन घटा है और वह काफी पतले भी हो गए है। इसी को देखते हुए मुंबई इंडियंस के खेमे में जब नीता अंबानी पहुंची तो वह सरप्राइज हो गईं। उन्होंने रोहित को देखते ही खास रिएक्शन दिया और हिटमैन ने भी क्यूट स्माइल के साथ मिसेज अंबानी के इस बेहतरीन रिएक्शन का जवाब दिया। मुंबई इंडियंस ने यह वीडियो एक्स हैंडल पर शेयर किया।
“रोहित, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई”
नीता अंबानी जब मुंबई इंडियंस के खेमे में पहुंची तो रोहित शर्मा को देखते ही उन्होंने कहा,”ओ माय गॉड, रोहित मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम एक यंग ब्वॉय (जवान लड़के) की तरह लग रहे हो।” इसके बाद रोहित शर्मा ने हेल्मेट पहने-पहने ही क्यूट स्माइल दी। टीम के साथी खिलाड़ी भी अपनी मालकिन की इस प्रतिक्रिया पर मुस्कुराते दिखे।
वानखेड़े से शुरू होगा मुंबई का अभियान
मुंबई इंडियंस की टीम अपना अभियान 29 मार्च यानी सीजन के दूसरे दिन रविवार यानी सुपर संडे से करेगी। मुंबई का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। इस टीम में युवा जोश के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं अनुभव की भी इस टीम के पास कोई कमी नहीं है। बल्लेबाजी में रोहित, डी कॉक, सूर्या, हार्दिक और तिलक हैं तो गेंदबाजी में बुमराह, सैंटनर और बोल्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यही कारण है कि हर दिग्गज और क्रिकेट पंडित का मानना है कि यह टीम इस सीजन को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है।
IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड
रोहित शर्मा, क्विंटन डीकॉक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, दानिश मालेवार, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, राज अंगद बावा, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कडे, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, मोहम्मद इजहार, अल्लाह गजनफर।
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आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। दूसरे चरण में कुल 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई तक खेले जाएंगे। इससे पहले शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल सामने आया था। अभी प्लेऑफ का शेड्यूल आना बाकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर व देखें पूरा शेड्यूल