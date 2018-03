श्रीलंका को बड़ा झटका, भारत के खिलाफ मैच से पहले बाहर हुआ यह दिग्गज खिलाड़ी

निदाहास ट्रॉफी त्रिकोणीय टी-20 क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान दिनेश चंडीमल को अगले दो मैचों से निलंबित कर दिया गया। दिनेश चंडीमल को धीमी ओवर गति की वजह से 2 मैचों के लिए निलंबित किया गया है। दरअसल आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी-20 मैच के दौरान श्रीलंका की टीम ने तय समय में 4 ओवर कम किए थे, जिसकी वजह से कप्तान चंडीमल को निलंबित किया गया। बैन के चलते चंडीमल अब सोमवार (12 मार्च) को भारत और 16 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैचों नहीं खेल पाएंगे।

मैच अधिकारियों और श्रीलंका क्रिकेट टीम प्रबंधन के साथ मिलकर आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आज (11 मार्च) को यह सजा सुनवाई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कप्तान महमुदुल्लाह पर भी तय समय में 1 ओवर कम करने पर मैच फीस का 20 प्रतिशत और उनके खिलाड़ियों पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

JUST IN: Sri Lanka skipper Dinesh Chandimal has been suspended for two T20Is for a 'serious over-rate offence'.

