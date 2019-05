VIDEO: मैच के दौरान निक किर्गियोस को आया गुस्सा, उठा कर फेंक दी कुर्सी

Nick Kyrgios Smashes Racquet, Throws Chair : इटैलियन ओपन के दौरान गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वे विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक निक मैच के दौरान भड़क गए और हिंसक हो गए। उन्होंने पहले अपना रैकेट पटका और फिर पास राखी कुर्सी को भी उठाकर जमीन पर दे मारा। निक के गुस्से के पीछे की वजह मैच पेनल्टी थी।

24 वर्षीय किर्गियोस तब अचानक सुर्ख़ियों में आ गेय जब उनके इस व्यव्हार की आलोचना टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ने की। दरअसल नोर्वे के कास्पर राउड के खिलाफ खेलते हुए किर्गियोस तीसरे सेट के दौरान नाराज़ हो गए। वे सर्विस कर रहे थे तभी दर्शकों में कुछ हलचल हुई और एक दर्शक इस दौरान चल रहा था। किर्गियोस ने क्रोध व्यक्त करते हुए ऐसा नहीं करने को कहा। लेकिन इस पॉइंट के बाद वे भड़क गए और अपने रैकेट को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उन्होंने पास पड़ी पानी की बोतल को लात मारी। किर्गियोस यहाँ शांत नहीं हुए उन्होंने वहां रखी कुर्सी को दूर फेंक दिया। उस वक्त किर्गियोस इतने गुस्से में थे कि तौलिया देने आई लड़की भी उन्हें तौलिया थमा जल्द वहां से हट गई। निक के इस व्यवहार की चौतरफा आलोचना की जा रही है।

#NickKyrgios is tennis’ ultimate bad man. Throughout his career, he has demonstrated unsportsmanlike behaviour. The Aussie player has not even won a single Grand slam. Empty vessels make much noise! Just imagine the names #serenawilliams be called had she done it.#ItalianOpen pic.twitter.com/cRSLVlEFtA

— Pratyush Patra

