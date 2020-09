आईपीएल का नौवां मैच रविवार (27 सितंबर) को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजाह में खेला गया। इस मैच में कई रिकॉर्ड बने, लेकिन निकोलस पूरन की फील्डिंग ने दिग्गजों को हैरान कर दिया। पूरन ने बाउंड्री पर हवा में उछलते हुए गेंद को सीमा-रेखा से बाहर जाने से रोक दिया। उनकी इस फील्डिंग को देखकर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्लेटर और दुनिया के ऑलटाइम बेस्ट फील्डर जोंटी रोड्स हैरान रह गए।

सचिन तेंदुलकर पूरन की फील्डिंग को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और ट्वीट कर दिया। तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘यह सबसे बेहतरीन फील्डिंग है, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा।’’ राजस्थान रॉयल्स की पारी में संजू सैमसन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 8वें ओवर में सैमसन ने रवि बिश्नोई को मिडविकेट की तरफ मारा। ऐसा लगा कि गेंद 6 रन के बाउंड्री के बाहर जा रही है। तभी वहां खड़े निकोलस पूरन ने सुपरमैन की तरह डाइव लगा दिया और 6 रन को दो रन में बदल दिया। पूरन का सिर बाउंड्री की तरफ और पैर पिच की तरफ था। गेंद को पकड़ते और वापस मैदान के अंदर फेंकते समय उनका शरीर पूरी तरह से हवा में था। उनके इस बैलेंस को देखकर सभी हैरान हो गए।

This is the best save I have seen in my life. Simply incredible!! #IPL2020 #RRvKXIP pic.twitter.com/2r7cNZmUaw

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ग्रेविटी नामक चीज ही भूला दी। ऐसे कैसे। क्या सेव है।’’ जोंटी रोड्स ने सचिन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, ‘‘जब गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने ऐसा कह दिया, तो वास्तव में सबसे अच्छा सेव है। इस पर कोई सवाल ही नहीं रह जाता। निकोलस पूरन ने शानदार काम किया और बाकी के पंजाब के फील्डिरों को प्रेरित किया।’’ जब पूरन ने इस बेहतरीन फील्डिंग से सबका दिल जीता तो कमेंट्री कर रहे केविन पीटरसन उत्साहित हो गए। वो जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये सबसे बेहतरीन है। पीटरसन ही नहीं कमेंटेटर माइकल स्लेटर ने इसे सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कभी नहीं देखा।

Gravity naamak cheez hi bhula di. Aisa kaise. Defied Gravity, Pooran. What a save. pic.twitter.com/1HReADpmVh

When the #godofcricket @sachin_rt says it is, then there really is NO question about it being THE best save, EVER. Fantastic work by @nicholas_47 who inspired the rest of the @lionsdenkxip fielders to put on 1 of the best defensive fielding displays I have ever seen #proudcoach https://t.co/tBZoyJ97HJ

No way have I just seen this

THE BEST BIT OF INDIVIDUAL FIELDING I HAVE EVER SEEN FROM NICOLAS POORAN#ipl #KXIPvsRR pic.twitter.com/K63V9KKkXf

