कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद पहली बार ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने मैदान दिखाई दिए। फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के लिए खेलने वाले नेमार वापसी के साथ ही विवादों में घिर गए। उन्होंने पीएसजी और मर्सिले के बीच खेले गए मुकाबले में विपक्षी टीम के खिलाड़ी को मुक्का मार दिया। इसके बाद उन्हें मैच रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया और मैदान से बाहर जाने का आदेश दे दिया। फ्रांस के फुटबॉल टूर्नामेंट लीग-1 में रविवार (13 सितंबर) को खेले गए इस मुकाबले को मर्सिले की टीम 1-0 से जीतने में सफल रही। 20 मैच के बाद उसे पीएसजी के खिलाफ जीत मिली है।

मर्सिले के लिए मैच में पहला गोल 31वें मिनट में फ्लोरियन थाउविन ने किया। इसके बाद मैच में कोई गोल नहीं हुआ। मर्सिले की टीम पिछली बार पीएसजी के खिलाफ 2011 में जीती थी। हालांकि, उसके लिए यह जीत सही मायनों में यादगार साबित नहीं हुई। मैच में 5 रेड कार्ड और 14 यलो कार्ड दिखाए गए। इसका मतलब यह हुआ कि मैच पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हुआ। खिलाड़ी लगातार आपस में भिड़ते रहे। यहां तक नेमार ने नस्लवाद का आरोप लगा दिया। उन्होंने मैच के आखिरी पलों में मर्सिले के डिफेंडर अल्वारो गोंजालेज को मुक्का मार दिया। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी भिड़ गए। रेफरी ने नेमार को बाहर जाने का आदेश दे दिया।

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/Iv003OeZD0

— Matt White (@Matt_CAFC) September 13, 2020