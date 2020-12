न्यूजीलैंड ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही किवी टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय सीरीज में मिली है। पिछली बार जनवरी 2016 में उसने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में रविवार (20 दिसंबर) को खेले गए मैच के हीरो साबित हुए टिम साउदी और टिम साइफर्ट।

मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 6 विकेट पर 163 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए 40 वर्षीय मोहम्मद हफीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 99 रनों की पारी खेली। वे एक रन से शतक से चूक गए। हफीज ने 57 गेंद की पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 173.68 का रहा। हफीज के अलावा मोहम्मद रिजवान ने 22, खुशदिल शाह ने 14 और इमाद वसीम ने 10 रनों का योगदान दिया।

