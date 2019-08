न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एमी सदरवेट क्रिकेट से ब्रेक लिया। वे प्रेग्नेंट हैं और मां बनने वाली हैं। सदरवेट ने मार्च 2017 में साथी क्रिकेटर ली ताहुहु के साथ शादी की थी। उन्होंने ट्वीट कर अपने फैंस के साथ यह जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘ली और मैं यह जानकारी साझा करते हुए रोमांचित हैं। मैं अगले साल की शुरुआत में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हूं। जीवन की इस नई पारी को लेकर हम कितना उत्साहित हैं, इसे बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं।’

सदरवेट के घर नए मेहमान मिलने की खबर के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सदरवेट के ट्वीट पर उनकी पार्टनर ली ताहुहु ने भी रिट्वीट किया है। ताहुहु ने लिखा, ‘तब हम तीन हो जाएंगे।’ सदरवेट ने बताया कि वे बहुत खुशकिस्मत हैं कि परिवार के लिए उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेने में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से पूरी मदद मिली। उन्होंने कहा कि खेल के लिए उनमें अभी काफी कुछ बचा है। उनकी नजरें 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप पर हैं। हालांकि, क्रिकेट से ब्रेक लेने के कारण एमी अगले साल ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली वनडे सीरीज के अलावा बिग बैश लीग में भी नहीं खेल पाएंगी।

इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि सदरवेट ने पहले से ही छुट्टी ले रखी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा, ‘नए करार में न्यू प्रेग्नेंसी लीव प्राविजिन के शामिल होने के बाद वे यह लाभ लेने वाली पहली क्रिकेटर हैं।’ 32 साल की सदरवेट को पिछले साल न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई थी। वे अपने देश के लिए 119 वनडे और 99 टी20 मैच खेल चुकी हैं।

महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने का रिकॉर्ड सदरवेट के नाम है। उन्होंने 2016 में 11 नवंबर, 13 नवंबर, 19 नवंबर को पाकिस्तान और 26 फरवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के खिलाफ शतक लगाया था। 28 साल की ताहुहु की गिनती महिला क्रिकेट के तेज गेंदबाजों में की जाती है। उन्होंने अब तक 116 वनडे में 114 विकेट लिए हैं।

Lea and I are thrilled to share that I am expecting our first child early in the new year. Words cannot describe how excited we are about this new chapter #babysatterhuhu #jan2020 pic.twitter.com/UwRXJ3YMJx

— Amy Satterthwaite (@AmySatterthwait) August 20, 2019