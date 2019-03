खेल के मैदान पर वैसे तो आश्चर्यों के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं जिनपर यकीन करना भी मुश्किल होता है। क्रिकेट की ही बात करें तो कई बार बल्लेबाज इस तरह से आउट होते हैं जिसे देखकर उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बल्लेबाज कुछ इस तरह से आउट हुआ कि शायद ही आपने क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को ऐसे आउट होते हुए देखा होगा। दरअसल ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है जहां न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम और गवर्नर जनरल प्लेइंग इलेवन के बीच एक अभ्यास मैच 28 फरवरी को खेला गया था।

इस मुकाबले में बल्लेबाज के आउट होने का कारण गेंदबाज नहीं बल्कि दूसरे छोर पर खड़ी उसकी साथी खिलाड़ी ही थी। दरअसल न्यूजीलैंड की व्हाइट फर्न जो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं जो परकिन्स के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। उस वक्त टीम का स्कोर 287-3 था। इसी बीच गेंदबाज ग्राहम की गेंद पर परकिन्स ने एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला लेकिन गेंद जाकर सीधा दूसरी छोर पर खड़े बल्लेबाज के बल्ले से टकरा गया और गेंदबाज ने एक आसान सा कैच ले लिया।

Oh WOW! Katey Martin helps Heather Graham pick up one of the most bizarre dismissals you’ll ever see in the Governor General’s XI match! pic.twitter.com/fSV3GJkjyA

— Australian Women’s Cricket Team (@SouthernStars) February 28, 2019