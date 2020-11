New Zealand vs West Indies Playing 11 LIVE: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 प्लेइंग इलेवन

New Zealand vs West Indies, NZ vs WI 3rd T20 2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match Live Updates: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और वनडे थोड़ी देर में माउंट मौनगनुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाना है। न्यूजीलैंड सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला सम्मान बचाने का होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगा।

दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने 51 गेदों में 108 रन की तूफानी पारी खेली थी। ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। कीवी टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए थे।

वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 166 रन ही बना पाई थी। उसके 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए थे। ओपनर ब्रैंडन किंग 0 पर बोल्ड हो गए थे। कप्तान कीरोन पोलार्ड ने 15 गेंद पर 28 रन तो बनाए, लेकिन वे टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए।

इस मैच में दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं। ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित):

न्यूजीलैंड: मिशेल सैंटनर (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमैन, डग ब्रेसवेल, डेरिल मिशेल, ईश सोढ़ी, हामिश बेनेट, लॉकी फग्युर्सन।

वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), आंद्रे फ्लेचर, ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमेयर, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, फैबिएन एलन, कीमो पॉल, केसरिक विलियम्स, ओशाने थॉमस, शेल्डन कोटरेल।