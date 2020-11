New Zealand vs West Indies 1st T20 Playing 11 LIVE Updates: वेस्टइंडीज की ताबड़तोड़ शुरुआत, बारिश के कारण खेल रुका

New Zealand vs West Indies Playing 11 LIVE: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन लाइव क्रिकेट स्कोर।

New Zealand vs West Indies, NZ vs WI 1st T20 2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match Live Updates: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 मैच आज यानी 27 नवंबर को खेला जा रहा है। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

इस मैच में दोनों ही टीमें हालांकि, अपनी सबसे मजबूत टीम को मैदान में नहीं उतार रही हैं, क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, जबकि कुछ टीम से बाहर हो गए हैं। इसके बावजूद ऑकलैंड के इस मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है।

इस मैच में न्यूजीलैंड की कमान टिम साउदी के हाथों में है। वहीं कैरेबियाई टीम की अगुआई कीरोन पोलार्ड कर रहे हैं। कीरोन पोलार्ड की गिनती टी20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों में की जाती है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनका जलवा सभी देख चुके हैं।

ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

न्यूजीलैंड: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गुप्टिल, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, रोस टेलर, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर, काइल जैमिसन, लॉकी फर्ग्युसन, हैमिश बेनेट।

वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), ब्रैंडन किंग, आंद्रे फ्लेचर, शिमरॉन हेटमेयर, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रोवमैन पावेल, फैबियन एलन, कीमो पॉल, शेल्डन कॉटरेल, केसरिक विलियम्स, ऑशेने थॉमस।