New Zealand vs West Indies, NZ vs WI Playing 11 LIVE: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज

NZ vs WI, New Zealand vs West Indies Playing 11, Dream 11 Team Prediction Today Match, Emirates Old Trafford, Manchester Weather Forecast Report LIVE Cricket Score Updates: इंग्लैंड और वेल्स में जारी आईसीसी विश्वकप 2019 का 29वां मुकाबला वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम पर खेले जाने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट में अपने अजेय क्रम को जारी रखना चाहेगी। न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 में से 4 मैच में जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा था। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज 5 में से अब तक एक मैच में ही जीत हासिल कर पाया है। उसे अपने पिछले दोनों मैच में हार मिली है।

इस वर्ल्ड कप में कई मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज का भी एक-एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा है। हालांकि, इस मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दिन का तापमान 19 डिग्री के आसपास रह सकता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक 47 वनडे हुए हैं। इनमें से 20 में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है। हालांकि, इस वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को हार का सामना करना पड़ा है।

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के हाइएस्ट स्कोरर हैं। उन्होंने 3 पारियों में 225 के औसत से 225 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्युसन 4 पारियों में 11 विकेट लेकर टॉप-5 विकेट लेने वालों की सूची में शामिल हैं। वहीं, वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज टूर्नामेंट के टॉप-20 स्कोरर में शामिल नहीं है। गेंदबाजी में ओशाने थॉमस ही 5 पारियों में 7 विकेट लेकर 15वें नंबर पर हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन :

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), कॉलिन मुनरो, मार्टिन गुप्टिल, टॉम लाथम, रॉस टेलर, जेम्स नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी/टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट।

वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, इविन लेविस, शाई होप, निकोलस पूरन, शिमरॉन हेटमायर, कार्लोस ब्रैथवेट, एश्ले नर्स, शेल्डन कॉटरेल, केमार रोच, शेनोन गैब्रिएल।