न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में शिकंजा कस लिया है। टीम धीरे-धीरे जीत के करीब पहुंच रही है। हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन बनाकर घोषित कर दी थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 138 रनों पर ही ढेर हो गई। उसे फॉलोऑन खेलना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 381 रनों की बड़ी लीड हासिल की। टीम अगर इस मैच को जीत लेती है तो विंडीज के खिलाफ ये लगातार चौथी जीत होगी।

वेस्टइंडीज की पारी की बात करें तो जॉन कैंपबेल और क्रेग ब्रैथवेट ने टीम को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। टिम साउदी ने कैंपबेल को केन विलियमसन के हाथों कैच कराकर न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई। कैंपबेल ने 26 रन बनाए। उनके बाद क्रीज पर आए शामराब ब्रूक्स टिक नहीं सके और साउदी की ही गेंद पर रॉस टेलर को कैच थमा बैठे। ट्रेंट बोल्ट ने ब्रैथवेट को टॉम ब्लंडेल के हाथों कैच कराकर टीम को तीसरी सफलता दिलाई। ब्रूक्स सिर्फ 1 रन बना सके तो ब्रैथवेट ने 21 रन बनाए।

Neil Wagner gets his man!

He has Shannon Gabriel trapped in front with one that nips back in to end the West Indies innings – Shane Dowrich won’t be batting due to injury.

New Zealand, who are 381 in front, have enforced the follow-on #NZvWI pic.twitter.com/LKSTtnBlAU

— ICC (@ICC) December 5, 2020