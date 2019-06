NZ vs SL Live Cricket Score Streaming Online, New Zealand vs Sri Lanka World Cup 2019 Live Score: टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दिया बल्लेबाजी का न्यौता

World Cup 2019, New Zealand vs Sri Lanka Live Cricket Score: यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

World Cup 2019, New Zealand vs Sri Lanka NZ vs SL ODI Live Cricket Score Streaming Online: वर्ल्ड कप 2019 का तीसरा मैच आज यानी कि 1 जून को न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के बीच कार्डिफ के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि आखिर श्रीलंका किस तरह बल्लेबाजी करती है। दोनों ही टीमों का ये वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला है। ऐसे में दोनों की कोशिश होगी कि वो एक धमाकेदार जीत के साथ इस महासमर में अपना आगाज करें। वार्म अप मैच की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के लिए कुछ खास पल नहीं रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर वो किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं।

न्यूजीलैंड की बात करें तो उसकी बैटिंग लाइन अप काफी अच्छी है वहीं गेंदबाजी में भी ट्रेंट बोल्ट इन दिनों शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। जबकि श्रीलंका की बात करें तो पिछले कुछ साल इस टीम के लिए काफी निराशाजनक रहे हैं। ऐसे में आज पुराने अनुभवों को भूलकर श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में शानदार आगाज करना चाहेगी।

श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।