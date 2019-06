World Cup 2019, New Zealand vs Sri Lanka Live Cricket Score: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

New Zealand vs Sri Lanka NZ vs SL ODI Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Live Score: कार्डिफ के मैदान पर आज यानी कि 1 जून को वर्ल्ड कप 2019 का तीसरा मैच न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस मैच के साथ दोनों ही टीमें इस महासमर में अपना आगाज करने जा रही हैं। ऐसे में दोनों की कोशिश होगी कि वो एक धमाकेदार जीत के साथ इस महासमर में अपना आगाज करें। वार्म अप मैच की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के लिए कुछ खास पल नहीं रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर वो किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं।

न्यूजीलैंड की बात करें तो उसकी बैटिंग लाइन अप काफी अच्छी है वहीं गेंदबाजी में भी ट्रेंट बोल्ट इन दिनों शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। जबकि श्रीलंका की बात करें तो पिछले कुछ साल इस टीम के लिए काफी निराशाजनक रहे हैं। ऐसे में आज पुराने अनुभवों को भूलकर श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में शानदार आगाज करना चाहेगी। न्यूजीलैंड को केन विलियमसन से शानदार पारी की दरकार होगी तो वहीं श्रीलंका को मलिंगा की यार्कर से काफी उम्मीदें होंगी।