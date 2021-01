कप्तान केन विलियमसन के नाबाद शतक की बदौलत न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करने में सफल रहा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय न्यूजीलैंड ने 11 रन की लीड हासिल कर ली थी। केन विलियमसन के अलावा हेनरी निकोल्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की। वह भी 89 रन के स्कोर पर नाबाद हैं। अभी उसके 7 विकेट गिरना शेष हैं। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर 3 जनवरी से शुरू हुए इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया।

पाकिस्तान की पहली पारी में 83.5 ओवर में 297 रन के स्कोर पर ऑलआउट हुई। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी हुई थी। पहले विकेट के लिए टॉम लॉथम और टॉम ब्लंडेल ने 52 रन की साझेदारी की। ब्लंडेल 16 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। टीम के खाते में एक रन ही और जुड़ा था कि टॉम लॉथम ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। उनकी जगह आए रोस टेलर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब वह 12 रन के स्कोर पर थे, तभी मोहम्मद अब्बास की गेंद पर शान मसूद ने उन्हें लपक लिया। उस समय टीम के खाते में 71 रन ही जुड़े थे।

इसके बाद केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स ने पारी को संभाला। दोनों अब तक चौथे विकेट के लिए 215 रन की साझेदारी कर चुके हैं। केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 24वां टेस्ट शतक पूरा किया। वह सबसे ज्यादा शतक बनाने वालों की सूची में अब वीरेंद्र सहवाग, इंग्लैंड के केविन पीटरसन, पाकिस्तान जावेद मियांदाद और ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर से आगे निकल गए हैं। यही नहीं उन्होंने सुनील गावस्कर के भी 35 अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। केन विलियमसन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब 35 शतक हो गए हैं।

