Pakistan vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड।

Pak vs NZ 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online, Pakistan vs New Zealand Live Cricket Score Streaming क्रिकेट जगत में अगर आज के दौर में कोई कहे कि किसी टीम ने करीब 7 महीने से अधिक समय तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला तो ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है, वो भी तब जब विश्वकप के महामुकाबले बेहद करीब हैं।

हालांकि न्यूजीलैंड के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इस टीम ने मार्च-अप्रैल के महीने में अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था, वहीं उसके बाद ये टीम अब टी-20 की नंबर वन टीम पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है, जिनके बीच पहला मुकाबला 31 अक्टबूर को अबुधाबी में खेला जाएगा।