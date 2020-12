New Zealand vs Pakistan 1st T20 Live Score: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहला टी20 लाइव स्कोर।

New Zealand vs Pakistan (NZ vs PAK) 1st T20 Live Cricket Score Updates: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार (18 दिसंबर) को ऑकलैंड के ईडेन पार्क पर खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शादाब खान और फहीम अशरफ क्रीज पर हैं।

इमाद वसीम 14 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। कुगलाइन की गेंद पर टिकनेर ने उनका कैच लिया। खुशदिल शाह 20 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। ईश सोढ़ी की गेंद पर मार्टिन गुप्टिल ने उनका कैच लिया। मोहम्मद हफीज खाता भी नहीं खोल सके। डफी की गेंद पर चैपमैन ने उनका कैच लिया। हैदर अली 5 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। कुगलाइन ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच लिया।

पाकिस्तान को पहला झटका अब्दुल्ला शफीक के रूप में लगा। वे खाता खोले बगैर जैकब डफी की गेंद पर चैपमैन को कैच थमा बैठे। डफी का टी20 इंटरनेशनल में यह पहला विकेट है। डफी ने इसके बाद मोहम्मद रिजवान को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच कराया। रिजवान ने तीन चौकों की मदद से 17 गेंद पर 17 रन बनाए।