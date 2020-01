New Zealand A vs India A 1st unofficial ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 LIVE Updates: इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन

New Zealand A vs India A, Ind vs NZ 1st unofficial ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: न्यूजीलैंड के दौरे पर गई इंडिया ए का पहला अनऑफिशियल वनडे मैच 22 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला बर्ट सटलिफ के मैदान पर खेला जाना है। जिसको लेकर दोनों टीमों ने कड़ा अभ्यास किया है। इंडिया ए की कमान जहां शुभमन गिल के हाथों में है तो वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम ब्रूश कर रहे हैं।

इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वह जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करें। भारतीय टीम को पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल से आतिशी पारी की उम्मीद होगी कि वहीं अक्षर पटेल संजू सैमनसन पर भी लोगों की निगाहें होंगी। इस मैच में इन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं।

भारत ए संभावित प्लेइंग इलेवनः पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल (C), ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन (WK), विजय शंकर, क्रुनाल पंड्या, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, इशान पोरेल।

न्यूजीलैंड ए संभावित प्लेइंग इलेवनः जॉर्ज वर्कर, टॉम ब्लंडेल (WK), टॉम ब्रूस (C), मार्क चैपमैन, कोल मैककोनी, रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, टॉड एस्टल, जैकब डफी, काइल जैमीसन, ओली न्यूटन।