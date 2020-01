India vs New Zealand (Ind vs WI) 1st T20, Auckland Weather Forecast Today and Pitch Report: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज यानी कि 24 जनवरी को ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश होगी कि जीत के साथ वह इसका आगाज करे। विराट सेना कमाल के फॉर्म में है लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

इस मुकाबले में तो रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी ही लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ऑकलैंड में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। बता दें कि ऑकलैंड के मैदान का हाल अन्य पिचों से काफी अलग है। यहां तेज गति से हवाएं चलती हैं। इससे खिलाड़ियों खासकर बल्लेबाजों को खासा दिक्कत होती है। इस दौरान मौसम विभाग की मानें तो बादल जरूर रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है।

तापमान 17 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, पिच रिपोर्ट की मानें तो इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस मिलता है। बल्लेबाजी के लिए यह मैदान ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे में यह मुकाबला हाइस्कोरिंग होने की उम्मीद है। हालांकि टॉस जीतकर टीम गेंदबाजी का फैसला ले सकती है।

बता दें कि इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा था। विराट सेना के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोट के चलते बाहर हो गए हैं। लेकिन उनकी जगह टीम में संजू सैमसन को मौका दिया गया है। इस मुकाबले में भी केएल राहुल और रोहित शर्मा पारी का आगाज करते नजर आएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App