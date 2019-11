New Zealand vs England (NZ vs ENG) 4th T20 Records: इंग्लैंड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 76 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही उसने 5 मैच की टी20 सीरीज में 2-2 की बराबरी भी कर ली। इसके अलावा उसने नेपियर में खेले गए चौथे मैच में कई रिकॉर्ड भी बनाए। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 241 रन बनाए। टी20 इंटरनेशनल में यह इंग्लैंड की ओर से बनाया गया उच्चतम स्कोर है।

डेविड मलान और इयोन मॉर्गन। डेविड मलान और इयोन मॉर्गन।

इससे पहले इंग्लैंड का टी20 इंटरनेशनल में हाइएस्ट स्कोर 8 विकेट पर 230 रन था। जो उसने 2016 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया था। इंग्लैंड के 3 विकेट पर 241 रन न्यूजीलैंड में किसी टीम की ओर से बनाया गया दूसरा हाइएस्ट स्कोर है। पिछले साल ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में 5 विकेट पर 245 रन बनाए थे।

चौथे टी20 में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने 41 गेंद पर 91 और डेविड मलान ने 51 गेंद पर 103 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी की। यह टी20 इंटरनेशनल मैचों में किसी भी विकेट के लिए की गई चौथी हाइएस्ट पार्टनरशिप है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एलेक्स हेल्स और रवि बोपारा के नाम था। दोनों ने 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 159 रन की साझेदारी की थी।

डेविड मलान टी20 इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले एलेक्स हेल्स ने यह उपलब्धि अपने नाम हासिल की थी। हेल्स ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ा था। मलान ने इस मैच में 48 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, हेल्स ने 60 गेंदों पर पूरा किया था। मलान टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के रिचर्ड लेवी हैं। लेवी ने 2012 में 45 गेंद पर शतक ठोक दिया था।

इंग्लैंड ने आखिरी 10 ओवर में 153 रन बनाए। उसने आखिरी 76 रन पारी के अंतिम 4 ओवर में बनाए। उसने 17वें ओवर में 28, 18वें ओवर में 15, 19वें ओवर में 25 और आखिरी ओवर में 8 रन बनाए। टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम की ओर से आखिरी 4 ओवर में बनाए गए ये सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले गए मैच में पारी के आखिरी 4 ओवर में 75 रन बने थे।



इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। टी20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज की ओर से लगाया गया यह सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने जोस बटलर को पीछे छोड़ा। बटलर ने पिछले साल एजबस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था।



