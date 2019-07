New Zealand vs England Live Cricket Score Online: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड।

New Zealand vs England, NZ vs Eng Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Final Live Score at Star Sports 1 and 3 Hindi, DD Sports, Hotstar Live TV Cricket Match Today Watch Online: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीम पहली बार इस खिताब पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हराने के बाद न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद है, वहीं दूसरी ओर जेसन रॉय की वापसी के बाद इंग्लैंड की टीम भी लय में लौट चुकी है। जेसन रॉय की वापसी से टीम की बल्लेबाजी में मजबूती आई है और टीम लगातार जीत हासिल करने में कामयाब रही है।

पहली बार इंग्लैंड में किसी वनडे टीम ने अपने जबर्दस्त आक्रामक खेल से क्रिकेटप्रेमियों का दिल जीत लिया है। पिछले विश्व कप में पहले चरण से बाहर होने के अपमान को उसने प्रेरणा की तरह लिया और शिखर पर जा पहुंची।

New Zealand vs England, Final मैच को आप Star Sports TV network के Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports 1 in Hindi, Star Sports HD और DD Sports पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मैच Hotstar पर देखा जा सकता है।