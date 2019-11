New Zealand vs England (NZ vs ENG) 4th T20 Live Cricket Score Streaming Online: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा टी-20 मैच शुक्रवार को एमसी लेन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस सीरीज में जेम्स विंस को छोड़ इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका है। पिछले मैच में डेविड मलान अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे थे, लेकिन कप्तान इयोन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलने के कारण अंतिम लम्हों में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा।

इंग्लैंज अगर आज का मुकाबला हार जाता है तो उसे सीरीज से हाथ धोना पड़ जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं कीवी टीम की कोशिश अपने प्रदर्शन को आज भी बरकरार रखने की होगी।

इस मैच का लाइव प्रसारण Star Sports Select 1 और Star Sports Select 1 HD पर होगा। वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar App एप पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की पल-पल की अपडेट्स को जानने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।